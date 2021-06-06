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自掏腰包隔離ICU！一線護理師曝現況　盼減免徵稅「沒有退路了」

▲▼ ICU病房 。（圖／翻攝自護理師臉書）

▲ICU病房 。（圖／護理師劉千惠授權使用）

記者顏如玉／綜合報導

台灣疫情爆發，醫療陷入緊繃，就有護理師在臉書發文表示，自5月22日到6月2日期間，還得自掏腰包將ICU隔離起來，兩週以來做了3次快篩，所幸32位醫護PCR核酸檢測皆陰性，但這樣的小幸運能維持多久？她表示希望在疫情嚴重期間，政府對於防疫人員能夠有所補助，同時也期待能有熱心民眾、團體能夠提供物資。

醫療量能不足，從5月22日到6月2日，護理師們自掏腰包隔離ICU，直到3日醫院終於派工務圍起來，這兩週面對未知的病毒、在不安全的環境下，所幸醫療團隊有專業的防護措施、專業訓練和團隊精神，才讓32位醫護PCR核酸檢測皆陰性。

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▲護理人員進入負壓隔離病房前，須先花6至7分鐘，層層穿上防護裝備。（圖／振興醫院提供）

▲護理人員進入隔離病房前，須層層穿上防護裝備。（圖／振興醫院提供）

不過一線護理師表示，疫場如戰場，護理師們穿著悶不透風的防護衣、面罩、拿著灌食空針、抽痰管、IC針等在重災區抗疫打戰，已經沒有更好的武器了，因此她也呼籲醫院補足完整戰備物資，同時請病人體諒，更希望醫院高層核發公平公正的防疫獎金與中央核發分配的善款。

護理師表示，ICU單位沒有人請防疫照顧假、疫苗假、病假甚至在隔離期間依舊堅守崗位繼續上班等待PCR 報告，但卻沒有任何紓困措施，除了12歲以下孩子補助一萬，「為什麼不實施未滿18歲以下在學學子一視同仁呢？」

許多行業能夠實施在家上班，部分醫師也能視訊看診，但第一線防疫人員卻不行，這是場長期硬仗，護理師也因此奉勸大家乖乖防疫，同時懇請支持「第一線防疫人員於疫情期間免徵／減徵所得稅，我們真的沒有退路了，只靠護理信念魂，輪班工作了！」

另外，護理師也感嘆，因為疫情嚴重，許多外送都不願意送醫院，期盼能有熱心民眾、團體能夠提供物資、飲品等，力挺第一線醫護人員，一同度過難關。

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