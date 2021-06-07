全台10縣市+0！最嚴重雙北「降至雙位數」稍減緩　確診地圖曝

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增215例本土案例、26人死亡，截至今日，此波社區流行已奪走274條人命；不過，今日有10縣市皆是+0，其他也都是個位數，就算是最嚴重的雙北也減少到雙位數。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便看出全台最新狀況如何。

▲0607單日確診地圖（圖／ETtoday）

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指揮官陳時中表示，今日新增211例本土病例，為106例男性、105例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今年5月21日至6月6日。另外，今日新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。

個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市69例中，64例為已知感染源，1例有萬華區活動史，4例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

▼0607全台總數確診地圖（圖／ETtoday）