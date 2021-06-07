快訊／新北確診累計4905例「三重今增12人」　各行政區染疫數曝光

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增214例COVID-19確定病例，分別為211例本土個案及3例境外移入個案，新增26例死亡。新北市增加82例最多，其次為台北市60例。新北市長侯友宜下午召開防疫記者會，公布各行政區分布，其中以三重區12例最多，其次為板橋區10例、中和、新莊、永和都是9例。

新北市長侯友宜7日下午召開防疫記者會，他表示，蘆洲區確診上升至211人，有明顯上升，要快速找到隱藏無症狀。

侯友宜也指出，今天確診數據82人，比昨天下降，但是我非常擔心，裡面還有隱藏在裡面的確診個案，這數據不要認為新北疫情降下來，隨時要準備好，要有最壞的打算，稍微不小心就會再有一個高峰，還要再認真。

侯友宜強調，新北確診目前累積4905人，解除隔離1407人，陽性率2.3%左右，在新北陸續成立篩檢站，希望民眾廣篩後，重熱里的確診數有往下趨勢。

中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增214例COVID-19確定病例，分別為211例本土個案及3例境外移入個案。確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市69例中，64例為已知感染源，1例有萬華區活動史，4例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增之211例本土病例，為106例男性、105例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月21日至6月6日。今日新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計671,160例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含648,841例排除)，其中11,491例確診，分別為1,148例境外移入，10,290例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另49例(新增案10772、10826、10829、11143、11144、11146、11147、11148、11149、11155、11177、11179、11184、11190、11193、11194、11225、11227、11228、11229、11230)移除為空號。確診個案中286例死亡。