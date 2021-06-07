疫情中的冷漠！天母翁遭機車重壓揮手求救　3路人冷眼快閃

▲郭先生發文表示，看見1名伯伯遭自己機車重壓在地揮手求救，但因疫情路人不敢伸出援手上前幫忙。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

記者黃宥寧／台北報導

一場疫情無預警展開，讓民眾人心也冷漠了嗎？郭先生在《靠北天母幫》發文表示，7日上午在德行東路跟109巷見1名60多歲男子，遭自己的機車重壓，不斷揮手求助，但路過的人沒人敢上前幫助，他見狀撥打119，但2通都是忙線沒人接，最後他見男子自行脫困才鬆口氣。郭先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，或許是因為疫情吧，大家都怕！

郭先生發文難過稱「台北市民，因路上有太多的不知名新冠的潛在感染者，大家不敢去救援和提出幫助給其他的民眾，深怕被感染，人人自危的感覺好難過。」

▼郭先生看見男子遭機車重壓，沒人上前幫助，他撥打119卻沒人接聽。（圖／郭先生提供）

郭先生接受《ETtoday新聞雲》訪問還原現場，當下看到老伯倒地，有一位騎腳踏車的民眾經過，老伯有揮手示意請他幫忙，但那位民眾無動於衷，僅是看了一眼就繼續騎走。中間，有一位婦人走過伯伯旁邊，但仍不敢伸出援手幫忙，反而是快速就跑進店面向老闆求救，店家老闆雖然有出來，但仍不敢靠近幫忙，但當下站在對街的他有看到老闆拿著電話報案。

▼有網友留言表示，沒那麼恐怖，請大家不用怕到這種程度。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

文章PO上後，有網友也表示「其實沒那麼恐怖，口罩戴好，扶老伯一把，引他到陰涼處打電話求救，之後馬上消毒，回家之後洗澡更衣換口罩，沒問題的，請大家不用怕到這種程度」

郭先生向記者語重心長表示，因新冠疫情關係，第一時間確實想上前幫忙，但搬起機車確實有很大機會碰觸，加上之前國外有確診者在路上暴斃，他就先撥打119，加上有看到鐘錶店家有報案，當下趕著上班的他才選擇先行離開。

為降低社區感染風險，指揮中心制定「社交距離注意事項」，在第3點提出「建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離。」在嚴峻疫情間，有人選擇獵巫，有人選擇將中央喊話當耳邊風持續群聚，但不論何時都別讓「台灣最美的風景是人，因疫情走鐘了。」

●如有任何上呼吸道症狀、發燒或嗅味覺異常，可撥打1922或0800-033355專線通報，由衛生局提供相關協助。

潔淨齒縫一手搞定

獨／20歲ABC飛台避疫情 3個月後衝桃機：被下令回美國打疫苗

獨／直擊飛美班機306座位爆滿 高雄醫曝：透過關係才搶到經濟艙