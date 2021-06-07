連4天總統府抗議要疫苗　費鴻泰：若開臨時會就不來了

▲國民黨立法院黨團赴總統府抗議。（圖／翻攝直播）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立法院黨團連續4天上午到總統府前抗議要疫苗，國民黨團總召費鴻泰7日表示，若開臨時會，明天不會到總統府前。

費鴻泰表示，台灣進口500萬劑莫德納疫苗，進口1000萬劑AZ疫苗，還有COVAX的500萬劑疫苗，尤其AZ疫苗用高價購買，比當時市場行情多很多，但1000萬劑目前只進來11.7萬劑，剩下的AZ疫苗跑到哪去？花那麼多錢，指揮中心不該給人民一個交代嗎？台灣從5月11日爆發疫情後，每天確診人數節節上升，死亡人數也大幅上升，還沒到醫院就確診死亡，沒看到蔡英文對往生者有一句抱歉，也沒聽到蔡英文對家屬有一句抱歉。

費鴻泰指出，昨天往生36位，前天往生37位，新加坡1年往生33位，台灣每天就比人家一年還要多，從5月11日到昨天的往生人數是平均2.19個百分點，高於世界的2.16個百分點，到了昨天已到了2.5個百分點，遠遠超過世界死亡的標準，「台灣又變成第一了，但是這個第一，陳時中是用你的氣質換來的嗎？當時你說台灣防疫第一，確實是，可是後來你驕傲，你剛愎自用，當人家問你，我們是不是要提早預防，你說不必，要看世界怎麼跟著台灣走，我們有人民的素質氣質好，所以可以防疫，陳時中你的氣質好嗎？」

費鴻泰批評，陳時中的超前部署是什麼都沒做，沒病房、PCR檢疫量不足、沒快篩試劑、沒疫苗，「你的超前部署只有一樣，就是你的超前狂妄自大、你的超前自以為是，台灣死了那麼多人，蔡總統都不出來說一句話」，我們台灣需要3500萬劑疫苗，到目前為止，買的COVAX87萬劑，日本人贈送的124萬劑，美國答應給的75萬劑什麼時候送來都還不知道，若加起來將近300萬劑，台灣僅10%的人能打，就是醫護、警消等第一線防疫人員，而這些人數30到50萬人。

費鴻泰還說，現在大家都搶著打，用關係打，農委會昨天發函說小組長可以登記打疫苗，是誰給的特權？工人呢？老師呢？這些人什麼時候可以打？為什麼沒特權？當鴻海創辦人郭台銘、佛光山願捐疫苗，結果中央用各種理由卡，若買不到，民間買得到，應合作，想辦法也要把疫苗買來安定人心，「你不是的！」就是不讓疫苗進來，「你跟老百姓有仇嗎？」

「還有可惡的柯建銘」費鴻泰說，為民請命，把人民的心聲告訴沒有良心的蔡英文和陳時中，居然被柯建銘說是義和團，「柯建銘你聽了，多讀點書」，清朝末年的義和團是被清廷收編，是清廷的兵，只聽朝廷的話，「我們要的是大砲跟武器，什麼是大砲武器呢？就是疫苗，柯建銘這個義和團，不讀書的義和團，他不要疫苗，他不要武器，他要陳時中的氣質來對抗新冠肺炎，他不是義和團誰是義和團？」

費鴻泰批評，「柯建銘這個義和團，是不念書沒有知識，還在毀謗給，我們戴帽子，柯建銘你聽清楚了，我們是要為人民請命，我們要的是疫苗，我們要的是救人民的疫苗，讓國家安全的疫苗，就是武器，不是靠你們狂妄自大，不是你們剛愎自用，不是靠你們的氣質救國家」

此外，費鴻泰還說，今天立法院各政黨要協商，不知道是否會開臨時會，如果有開，明天就不來總統府問蔡英文，直接在議場質詢行政院長蘇貞昌，並要他轉達蔡英文，「麻煩拿出妳的良心來！」

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