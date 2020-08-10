倡導防疫新生活！　小朋友樂與羊玩偶跳「洗手舞」　

▲卡洛塔妮的咩樂地羊偶驚喜現身幼兒園，教小朋友們跳洗手舞，讓孩子從歡樂有趣的舞蹈中，學習正確洗手的重要性。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／台中採訪報導

小朋友們隨著輕快音樂擺動，跟著卡洛塔妮品牌大使與可愛的咩樂地羊偶，大聲喊出洗手口訣，開開心心跳起「洗手舞」，認真搓手、又唱又跳的模樣超級可愛！

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▲▼卡洛塔妮以歡樂有趣的洗手舞，教導小朋友如何正確洗手，成功倡導洗手的重要性。（圖／記者張凱喨攝）

嬰幼奶粉品牌卡洛塔妮特別與家扶基金會合作，來到台中的幼兒園，教小朋友們跳「洗手舞」，小朋友開心地說：「今天跟小羊一起跳洗手舞很好玩」、「我還記得洗手的口訣，就是內、外、夾、弓、大、立、腕」。

防疫時期卡洛塔妮以有趣的活動叮嚀小朋友，要隨時保持手部清潔，避免病毒、細菌上身，活動當天也發放冰淇淋與羊乳片為孩子們加油打氣。小朋友邊吃羊乳片邊分享，「今天拿到羊乳片好開心，剛剛還有跟咩樂地羊一起玩，我很喜歡小羊」。

▲▼小朋友們洗完手後，開心吃著卡洛塔妮羊乳片。（圖／記者張凱喨攝）

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳說：「今天小羊寶寶來這邊教洗手舞，對孩子們來講，是個很新鮮的體驗！新冠肺炎的流行，我想洗手已成為全民運動，卡洛塔妮今天透過遊戲式的教學，讓孩子們更清楚如何正確洗手與注重自己的衛生。卡洛塔妮長期都非常關心兒童的健康營養跟發展，今年也開始跟家扶合作，我要謝謝卡洛塔妮關注、支持家扶基金會的孩子們」。

▲家扶基金會社會資源處處長林秀鳳。（圖／記者張凱喨攝）

友華生技行銷經理林怡君表示，「我們這次特別推出很可愛的卡洛塔妮洗手舞，讓小朋友們跟著卡洛塔妮的咩樂地羊一起跳舞，教導小朋友正確洗手的方式，也倡導洗手的重要性」。

▲友華生技行銷經理林怡君。（圖／記者張凱喨攝）

友華生技行銷經理林怡君分享，「我們長期以來致力於推動偏鄉學童還有社區健康的關懷活動，在今年5月份，已經捐出第一批的嬰幼兒營養品與物資，我們在8月份也會繼續捐出第二批近3000罐左右的嬰幼兒奶粉與副食品等，讓孩子們快樂健康成長」。

▲小朋友們跟著卡洛塔妮的品牌大使一起跳「洗手舞」，認真搓手模樣超級可愛。（圖／記者張凱喨攝）



後疫情時代，卡洛塔妮做公益不落人後，讓小朋友從舞蹈中，學習該如何正確洗手，以歡樂有趣的「洗手舞」，成功倡導防疫新生活。