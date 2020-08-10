　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

倡導防疫新生活！　小朋友樂與羊玩偶跳「洗手舞」　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲卡洛塔妮的咩樂地羊偶驚喜現身幼兒園，教小朋友們跳洗手舞，讓孩子從歡樂有趣的舞蹈中，學習正確洗手的重要性。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／台中採訪報導

小朋友們隨著輕快音樂擺動，跟著卡洛塔妮品牌大使與可愛的咩樂地羊偶，大聲喊出洗手口訣，開開心心跳起「洗手舞」，認真搓手、又唱又跳的模樣超級可愛！

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼卡洛塔妮以歡樂有趣的洗手舞，教導小朋友如何正確洗手，成功倡導洗手的重要性。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

嬰幼奶粉品牌卡洛塔妮特別與家扶基金會合作，來到台中的幼兒園，教小朋友們跳「洗手舞」，小朋友開心地說：「今天跟小羊一起跳洗手舞很好玩」、「我還記得洗手的口訣，就是內、外、夾、弓、大、立、腕」。

防疫時期卡洛塔妮以有趣的活動叮嚀小朋友，要隨時保持手部清潔，避免病毒、細菌上身，活動當天也發放冰淇淋與羊乳片為孩子們加油打氣。小朋友邊吃羊乳片邊分享，「今天拿到羊乳片好開心，剛剛還有跟咩樂地羊一起玩，我很喜歡小羊」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼小朋友們洗完手後，開心吃著卡洛塔妮羊乳片。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳說：「今天小羊寶寶來這邊教洗手舞，對孩子們來講，是個很新鮮的體驗！新冠肺炎的流行，我想洗手已成為全民運動，卡洛塔妮今天透過遊戲式的教學，讓孩子們更清楚如何正確洗手與注重自己的衛生。卡洛塔妮長期都非常關心兒童的健康營養跟發展，今年也開始跟家扶合作，我要謝謝卡洛塔妮關注、支持家扶基金會的孩子們」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲家扶基金會社會資源處處長林秀鳳。（圖／記者張凱喨攝）

友華生技行銷經理林怡君表示，「我們這次特別推出很可愛的卡洛塔妮洗手舞，讓小朋友們跟著卡洛塔妮的咩樂地羊一起跳舞，教導小朋友正確洗手的方式，也倡導洗手的重要性」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲友華生技行銷經理林怡君。（圖／記者張凱喨攝）

友華生技行銷經理林怡君分享，「我們長期以來致力於推動偏鄉學童還有社區健康的關懷活動，在今年5月份，已經捐出第一批的嬰幼兒營養品與物資，我們在8月份也會繼續捐出第二批近3000罐左右的嬰幼兒奶粉與副食品等，讓孩子們快樂健康成長」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲小朋友們跟著卡洛塔妮的品牌大使一起跳「洗手舞」，認真搓手模樣超級可愛。（圖／記者張凱喨攝）

後疫情時代，卡洛塔妮做公益不落人後，讓小朋友從舞蹈中，學習該如何正確洗手，以歡樂有趣的「洗手舞」，成功倡導防疫新生活。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
米克拉颱風襲來　全台22縣市明「停班停課」懶人包一次看
快訊／媽媽無預警「腦幹腫瘤破裂」病逝　王大陸悲痛發聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】友華生技攜手家扶基金會　推廣夏日防疫洗手舞

拒絕過度加工！選擇原態營養製程的乳品有益守護寶寶健康

米克拉緊貼北上！暴風圈穿金澎今晚「強風豪雨」最猛烈　3階段降雨曝

美台建立另一WHO？ 李淳：可能性不大，但台灣是關鍵角色

快訊／米克拉發胖！「暴風圈擴大40公里」將進入陸地　9縣市炸豪大雨

完整更新／全台11日「停班停課」懶人包一次看　米克拉颱風襲來

【英語多益通】美國「退出」WHO英文怎麼說？

網傳新莊新北大道淹水！他驚呼「秒成滑水道」　水利局回應了

鐵齒男到金門服役！被白煙包圍一往前就「幫開路」　下秒竟有黑影衝向他

米克拉打亂交通！澎湖、金門航線明午前取消　探索夢號1300人馬祖行改花蓮

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

米克拉緊貼北上！暴風圈穿金澎今晚「強風豪雨」最猛烈　3階段降雨曝

美台建立另一WHO？ 李淳：可能性不大，但台灣是關鍵角色

快訊／米克拉發胖！「暴風圈擴大40公里」將進入陸地　9縣市炸豪大雨

完整更新／全台11日「停班停課」懶人包一次看　米克拉颱風襲來

【英語多益通】美國「退出」WHO英文怎麼說？

網傳新莊新北大道淹水！他驚呼「秒成滑水道」　水利局回應了

鐵齒男到金門服役！被白煙包圍一往前就「幫開路」　下秒竟有黑影衝向他

米克拉打亂交通！澎湖、金門航線明午前取消　探索夢號1300人馬祖行改花蓮

守夜被丟石頭！坦克車發出「叩叩聲」走進看差點摔下山...真相毛炸

快訊／米克拉持續增強！金門縣府宣布「11日停班停課」

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

遭珉娥指控是「旁觀者」！　雪炫被要求退出新戲《日與夜》…電視台回應了

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例了

可能又有雙颱！米克拉最快今生成發海陸警　風雨時程出爐

颱風假有機會放？米克拉海陸警齊發　吳德榮說話了

米克拉今晚撲金、澎！一張表看放颱風假機率

快訊／大轉彎！澎湖宣布「今晚停班停課」

米克拉甩雨彈　雙北18縣市豪大雨特報

今年第6號颱風家門口生成！海陸警齊發

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

即／熱帶低壓家門口生成　雷雨彈灌全台

女性友約電影放鴿子！散場巧遇卻笑了

更多熱門

相關新聞

侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

慶觀世音菩薩得道，新北市長侯友宜8日前往蘆洲湧蓮寺參拜祈福，並接受廟方捐贈200套消防衣及6240顆住警器，侯市長也頒授文化資產證書及回贈「甘露普潤」匾額，表達對湧蓮寺長期在公益慈善的肯定。

120位小朋友「碳為觀止」

120位小朋友「碳為觀止」

頂新和德助心路紓困逾千身障者

頂新和德助心路紓困逾千身障者

台南市社會局連結藥廠公益衛教巡迴活動

台南市社會局連結藥廠公益衛教巡迴活動

友華生技攜手家扶基金會　推廣夏日防疫洗手舞

友華生技攜手家扶基金會　推廣夏日防疫洗手舞

關鍵字：

卡洛塔妮羊奶粉羊乳片家扶基金會公益

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面