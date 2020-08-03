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消暑好康！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑囉　羊奶霜淇淋巡迴放送

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▲消暑好康！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑囉，羊奶霜淇淋巡迴放送。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

▲貝比卡兒領頭羊小巴開跑，有槌槌樂、小羊拼圖以及黏黏看等闖關遊戲。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

小朋友開心吃著羊奶霜淇淋，一口接著一口停不下來，貝比卡兒領頭羊小巴來到兒童新樂園，不僅掃QRcode就能來一支能量學習棒補充能量，現場還有貝比卡兒槌槌樂、小羊拼圖以及黏黏看等闖關遊戲，吸引許多網紅帶著寶貝們前來體驗！

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼小朋友開心吃著羊奶霜淇淋，只要在現場掃QRcode就能來一支能量學習棒補充能量。

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

人氣網紅陳欣欣開心表示，「帶女兒來就是試喝羊奶跟玩遊戲，最重要有羊奶霜淇淋，之前沒有吃過想要體驗看看，剛剛吃了後發現味道很香，是小朋友也可以接受的味道」，人氣網紅「諾樂兄妹」和「冰淇淋妹愛生活」提到，之前就有吃過貝比卡兒的羊乳片，因為沒有太多的添加物，平常會給他們當小零嘴，好吃又健康。

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼好吃又好玩，吸引不少網紅帶著寶貝們前來體驗。

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

小小童星王忻艾也來到現場一起同樂，闖關成功就可以獲得大小朋友都愛的健康零嘴「葉黃素羊乳片」，吉祥物貝比羊的出現，更是讓小朋友又驚又喜，搶著上前抱抱拍照超級療癒，貝比卡兒也與財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會合作，邀請現場民眾一起捐發票做愛心，幫助弱勢兒童。

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

▲小小童星王忻艾也來到現場一起同樂，闖關成功就可以獲得健康零嘴「葉黃素羊乳片」。

貝比卡兒品牌專員林曼婷表示，「舉辦貝比卡兒領頭羊小巴活動，最主要的目的是打破大眾對羊奶粉的迷思，透過闖關遊戲，讓大家暸解羊奶粉的優點以及產品的四大學習力配方，包含DHA、葉黃素、牛磺酸跟神經鞘磷脂，貝比卡兒希望幫助家中爸媽，提供給寶貝最好的奶粉」。

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼貝比卡兒品牌專員林曼婷表示，舉辦貝比卡兒領頭羊小巴活動，最主要的目的是打破大眾對羊奶粉的迷思。

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

貝比卡兒品牌經理邱鴻森提到，「貝比卡兒領頭羊小巴從今年的七月開始，到今年年底在全省預計會有巡迴30場，在我們的特約店家進行合作，下半年在全省各地都會看到我們小羊巴士，歡迎爸爸媽媽帶著寶貝們一起來成為領頭羊」。

▲▼小孩最愛！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑 羊奶霜淇淋好吃消暑 。（圖／記者陳家豪攝）

▲貝比卡兒品牌經理邱鴻森提到，貝比卡兒領頭羊小巴今年在全省預計會有巡迴30場。

貝比卡兒提供來自紐西蘭原裝進口的高品質羊奶粉，保留天然營養，幫助寶寶啟動學習力，幫助寶貝成為領頭羊，貝比卡兒領頭羊小巴7月正式開跑，將會在全台巡迴跑透透，讓大小朋友都能帶著滿足笑容，享受美好的同樂時光。

全台巡迴場次：https://babecare.ievent.tw/

貝比卡兒幼兒羊奶粉:
https://www.babecare.com.tw/product.php?cid=3

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