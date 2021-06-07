尷尬！12星座分手後不可能當朋友「4大原因」



▲12星座分手後，不再當朋友的理由（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



當彼此之間的愛情漸漸消失，從前的情人，分手後還能成為朋友嗎？有些人認為，既然都分手了，就沒有當朋友的必要，據《星座好朋友》網站分析，12星座分手後不願當朋友的原因，一起來看看！

愛的掏心掏肺，分的俐落乾脆

代表星座：獅子座、天蠍座、魔羯座

畢竟曾經深愛過，他們不允許分手後還當朋友的狀況發生，既然分手了，就要俐落乾脆，不需要再以朋友名義，打擾彼此生活，如果繼續以朋友身名義，存在對方的生活裡，只會徒增不必要的困擾，彼此好聚好散，是對一段感情最好的句點。

只有這樣才能把你忘記

代表星座：牡羊座、金牛座、射手座

這些星座平時外表看起來很堅強，其實內心非常脆弱，很容易放不下觸景傷情，一不小心越過友情界線，所以兩人一但決定分手，就不會再做朋友，因為只有，不再聯絡、不再見面，才能把對方忘記。

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沒有辦法笑著祝福你

代表星座：巨蟹座、處女座、雙魚座

對他們來說愛越深，越無法再當朋友，無法假裝大方無所謂，看著曾經深愛的人，牽起別人的手，然後笑著給予祝福，這是不可能的，既然彼此愛情的這場夢醒了，那就都該回到現實世界，各自過好自己的生活就好，沒必要聯絡或當朋友。

情人變朋友真的很尷尬

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

他們雖然個性大喇喇很好相處，卻是非常怕尷尬，要和分手的戀人若無其實相處，對他們來說很難做得到，光是用想的就覺得尷尬，因為彼此真的太過了解對方，如果還有共同的朋友還會更尷尬，覺得做什麼事情都很不自在，分手之後不做朋友才是最好的選擇。