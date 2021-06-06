美參議員達克沃絲經歷超狂　援助疫苗高喊：不會拋下台灣孤軍奮戰

▲美國跨黨派參議員訪問團抵台。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）6日率團訪問台灣，搭乘軍機C-17運輸機於上午7時19分時飛抵松山機場。而達克沃絲則宣布，美國將援助台灣75萬劑疫苗，她在致詞時更表示，「美國不會讓台灣孤軍奮戰」。

美國拜登（Joe Biden）政府日前宣布將在全球範圍內共享8000萬劑的疫苗，而該計劃首批的2500萬劑也分配給諸多國家，而台灣也在名單之中。對此，達克沃絲在抵達台灣之後，在發表簡短談話時指出，經過他們3位參議員這段時間與白宮官員的對話，「我很高興地說，台灣將收到 75萬劑疫苗，作為第一批疫苗的一部分」。

達克沃絲說，美國知道台灣對於疫苗的迫切需要，因此台灣被列入第一批接種疫苗是至關重要的；她說，上午將跟總統蔡英文見面，可以更加深入地了解台灣的需求，並將這些訊息帶回給美國。

達克沃絲表示，她非常想要來台灣，自己的母親的家族，是在廣東的潮州，但遭到共產黨的壓迫，才逃到泰國，而她的母親則是在泰國生下她。

「這就是為什麼我今天來這裡支持另一個民主政體如此重要」。達克沃絲表示，她和她的家人都知道自由的代價，「我來這裡要告訴大家，美國不會讓台灣孤軍奮戰，我們會在你的身邊，確保台灣人民能夠得其所需克服疫情。」

事實上，這位達克沃絲是泰國裔的美國人，她在2004年以黑鷹直升機飛行員身份被派往伊拉克，當年11月12日座機遭火箭推進榴彈（PRG）擊中，失去臀部以下右腿及膝蓋以下的左腿，成為伊拉克戰爭中首位雙腿截肢的女性，右臂也嚴重受傷，失去部分功能。她在同年12月被授與紫心勳章並晉升少校，並於2014年10月以中校身份退伍。

2009年2月，她獲時任總統歐巴馬提名擔任美國退伍軍人事務部助理部長，2011年6月辭職，投入伊利諾州眾議員競選活動，隔年12月以55％得票率擊敗對手，成為國會首位伊利諾州亞裔美國人、首位當選國會議員的身障女性以及首位在泰國出生的國會議員，4年後在伊利諾州參議員選舉中再度取得勝利。

達克沃絲在眾院服務期間致力為退伍軍人、受薪家庭及就業機會等議題發聲，在參院也參與軍事、環境與公共事務及小型企業與創業等多個委員會。她在2018年成為國會首位在任期間懷孕生產的議員。現任總統拜登去年挑選副手期間，達克沃絲更被多家美媒指為有力人選。

達克沃絲是之前參議院反亞裔仇恨法案的共同提案人，去年美國大選期間，一度名列拜登副手的人選；而拜登就任之後，也一度是國防部長的人選。至於本次訪台團，她也是名義上的團長，因此由她負責宣布美國捐贈台灣疫苗的消息。

▲美國參議員達克沃絲。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



對於本次美國援助台灣疫苗一事，涉外高層表示，美國白宮在美東時間6月3日宣布全球疫苗共享計畫後，第一個公布確切數量的對象就是台灣。特別是，由3位重量級聯邦參議員特別以專機、專程的方式，一大清早便不辭辛勞，由韓國飛抵台灣來宣布，並且完全配合台灣目前的防疫措施，這具體表現出美國國會跨黨派，以及美國行政部門對台灣的大力支持。

涉外高層說明，在台美雙方溝通的過程當中，美方充分了解台灣目前的狀況，也多次表達美方會展現對真朋友的誠意，雖然事先並未透露確切的疫苗數量，只有向台灣告知，會由今天3位參議員的訪問團來宣布。

這名人士說明，3位參議員訪團是由韓國搭乘C-17運輸機抵台，炫風訪問3小時後，回到韓國再搭乘飛機返回美國，C-17運輸機需要由行政部門安排，而即使只有3小時，也要親自飛來訪台宣布，這證明美國對台灣的高度重視。

這名人士指出，台灣能夠在亞太地區許多人口眾多，且疫情嚴峻的國家當中，獲得到75萬劑的支持，特別是美國捐贈疫苗是全球行動，可以說是非常難得。從專機專程訪台、首個公布確切數字的國家，乃至提供75萬劑的數量，都在在顯示美方對台灣的強力支持。

涉外高層說明，至於何種廠牌和抵台時間，因為必須透過COVAX平台進行運作，台美雙方也會密切溝通，就像達克沃絲（Tammy Duckworth）參議員今天所表達的，台美雙方都希望儘速完成這項計畫。

▼三位美國聯邦參議員搭乘美軍C-17運輸機訪問台灣 。（圖／記者李毓康攝）

