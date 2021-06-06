苗栗移工群聚　黃珊珊：北市訪查20人以上移工企業、確診就停工

▲黃珊珊6日出席防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

苗栗移工爆發群聚感染，擴及其他電子廠。對於北市有多少移工宿舍、是否稽查、要感染多少程度才需要停工等相關問題，台北市副市長黃珊珊說明，針對20人以上移工做至少一次的訪查，有些公共工程只要有移工確診，該工班就停工。

黃珊珊表示，北市移工大部分是家庭看護工，比較少有廠工或工程類的移工群聚，目前看護工照顧的對象都是身體虛弱，盡量避免移工染疫，不只是保護移工，也保護被照顧者像是老人家，北市移工工作地點非常分散，目前採取以宣導為主，萬華的快篩站和三級的防護措施這些宣導都是用四國語言，透過宗教團體和移工團體進行宣導。

黃珊珊指出，移工本身都持有手機，透過勞發署本身軟體主動向移工推播四國語言最新的防疫資訊，目前中央防疫指揮中心對於勞動部跟地方政府，針對移工人數達到500人以上的企業，和100人以上的大型宿舍訪查是否落實防疫，台北市沒有這麼大型雇主和移工宿舍，目前為止針對20人以上的移工、雇主做一次的訪查，至少一輪。

黃珊珊提到，台北市有一些公共工程的確有一些移工，目前為止在台北市只要發生有移工確診，都是採取同心圓的方式，工班有發生這樣的狀況就先停工，台北市有一些有停工的工班，但沒有大規模的停工。