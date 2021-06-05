「民進黨政府不相信科學」！中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

▲陳培哲對國產疫苗話題發言，斷定「7月做不出國產疫苗」。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

近日疫苗議題爭論不休，進口疫苗與自製國產疫苗之間不斷攻防，讓外界看不透。對此，中研院院士陳培哲痛批，讓高端、聯亞、國光3家公司製作蛋白次單位疫苗，根本就是「讓中餐廳師傅做法國菜」，「民進黨政府就是不相信科學！」

陳培哲表示，以目前現有的疫苗來看，AZ、莫德納、輝瑞疫苗採取「mRNA技術」，中國國藥疫苗則是「滅活技術」，但高端、聯亞、國光這三家公司所要研發的，都是蛋白質次單位疫苗。

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▼陳培哲從疫苗的製作技術上進行分析。（圖／記者李毓康攝）



陳培哲指出，從3家公司的過往來看，高端曾做過腸病毒疫苗，採取的是滅活技術，國光大部分生產的也都是滅活疫苗，如今卻突然改做蛋白質次單位疫苗，而大多數國家研發疫苗時，會分散風險，採用2、3種技術平台，雞蛋全放在同一個籃子，「民進黨政府就是不相信科學！」此外，陳培哲還說，7月絕對不可能做出國產疫苗。

事實上，陳培哲已非第一次針對疫苗的議題發言，當時民間企業想捐贈疫苗時，就曾出面痛批，政府公布的規定，除了造成地方政府的麻煩，也會導致民間企業捐贈疫苗困難，甚至產生嚇阻作用，當務之急應該是想辦法引進疫苗，但指揮中心在這個問題上，對民間刁難，簡直將人民的生命放在權力之後，突顯出「這是一個非常傲慢的政府」。

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