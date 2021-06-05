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「民進黨政府不相信科學」！中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲陳培哲對國產疫苗話題發言，斷定「7月做不出國產疫苗」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

近日疫苗議題爭論不休，進口疫苗與自製國產疫苗之間不斷攻防，讓外界看不透。對此，中研院院士陳培哲痛批，讓高端、聯亞、國光3家公司製作蛋白次單位疫苗，根本就是「讓中餐廳師傅做法國菜」，「民進黨政府就是不相信科學！」

陳培哲表示，以目前現有的疫苗來看，AZ、莫德納、輝瑞疫苗採取「mRNA技術」，中國國藥疫苗則是「滅活技術」，但高端、聯亞、國光這三家公司所要研發的，都是蛋白質次單位疫苗。

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▼陳培哲從疫苗的製作技術上進行分析。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多第一類醫護人員及台北市環保局外勤收運垃圾人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗 。（圖／記者李毓康攝）

陳培哲指出，從3家公司的過往來看，高端曾做過腸病毒疫苗，採取的是滅活技術，國光大部分生產的也都是滅活疫苗，如今卻突然改做蛋白質次單位疫苗，而大多數國家研發疫苗時，會分散風險，採用2、3種技術平台，雞蛋全放在同一個籃子，「民進黨政府就是不相信科學！」此外，陳培哲還說，7月絕對不可能做出國產疫苗。

事實上，陳培哲已非第一次針對疫苗的議題發言，當時民間企業想捐贈疫苗時，就曾出面痛批，政府公布的規定，除了造成地方政府的麻煩，也會導致民間企業捐贈疫苗困難，甚至產生嚇阻作用，當務之急應該是想辦法引進疫苗，但指揮中心在這個問題上，對民間刁難，簡直將人民的生命放在權力之後，突顯出「這是一個非常傲慢的政府」。

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