台鐵「端午連假」車票賣光　他直言：返鄉潮一定會把病毒帶到南部

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網搜小組／趙蔡州報導

以端午連假將近，許多人打算返鄉團聚，儘管台鐵限制列車承載率，台北11日、12日往高雄的對號車票仍全數完售。臉書粉絲團「MedPartner 美的好朋友」5日晚間表示，看到端午車票完售的新聞，真的是快要昏倒了，「人不動，病毒不會自己動，平安過今年，才能有來年」。

臉書粉絲團「MedPartner 美的好朋友」小編5日晚間發文，表示看到端午節連假台鐵車票完售的新聞，真的是快要昏倒了，就算真的想吃粽子，可以請家人用寄的，想家人可以打電話、打視訊，甚至寄一些東西回家，都是更安全的做法。

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▲MedPartner 美的好朋友表示，「看到端午車票完售的新聞，真的是快要昏倒了」。（圖／資料照片）

他指出，現在真的不是闔家團圓的好時機，沒有看見新聞有北部親友下南部探親後，全家一堆人確診的案例嗎，「家裏的長輩是真的禁不起感染風險的。他們的重症率跟死亡率是高到你承受不起的」。

如果不是非常特別的狀況，大家還是趕快把車票取消吧，「現在北部的疾病盛行率推估，這趟返鄉潮把病毒帶到南部，幾乎可以確定是一定會發生的事」、「各位朋友，難道你真的要不見棺材不掉淚嗎？」

他最後說，「讓家中長輩確診重症，甚至死亡，這種心理壓力絕對不是你可以承受的」、「相信我，千萬不要心存僥倖，每個把疾病帶進家裡的人，幾乎都很確信自己沒問題」、「人不動，病毒不會自己動，平安過今年，才能有來年」。

▲網友發現台鐵的端午連假車票已經賣光。（圖／翻攝自台鐵官網）

其他網友看了紛紛表示，「看起來訴諸『國民素質』是無效的防疫手段」、「什麼不要獵巫、要有同理心、沒人想要生病，但看了車票完售，都跟笑話一樣」、「就一堆人講不聽，覺得倒楣的不會是自己」。

台灣疫情持續升溫，有網友5日在臉書表示，發現台鐵11日、12日台北、板橋南下高雄的對號列車座位，幾乎已經全部賣光，直呼是否會成為破口。對此台鐵晚間做出回應。

台鐵表示，由於中央指揮中心日前要求交通部，希望讓公共運輸運量維持在2成，他們因此採用鎖住座位停售的措施，一旦車廂承載率超過2成，就會停售以管制乘客人數。

台鐵解釋，有民眾發現在官網訂不到票，並非是所有座位已經賣光，而是承載率超過2成的列車都被鎖住不開放，才會出現買不到票的情況，針對民眾抱怨會再檢討及積極研議新的措施。