　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵「端午連假」車票賣光　他直言：返鄉潮一定會把病毒帶到南部

網搜小組／趙蔡州報導

以端午連假將近，許多人打算返鄉團聚，儘管台鐵限制列車承載率，台北11日、12日往高雄的對號車票仍全數完售。臉書粉絲團「MedPartner 美的好朋友」5日晚間表示，看到端午車票完售的新聞，真的是快要昏倒了，「人不動，病毒不會自己動，平安過今年，才能有來年」。

臉書粉絲團「MedPartner 美的好朋友」小編5日晚間發文，表示看到端午節連假台鐵車票完售的新聞，真的是快要昏倒了，就算真的想吃粽子，可以請家人用寄的，想家人可以打電話、打視訊，甚至寄一些東西回家，都是更安全的做法。

▲▼台鐵,自強號。（圖／記者賴文萱攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲MedPartner 美的好朋友表示，「看到端午車票完售的新聞，真的是快要昏倒了」。（圖／資料照片）

他指出，現在真的不是闔家團圓的好時機，沒有看見新聞有北部親友下南部探親後，全家一堆人確診的案例嗎，「家裏的長輩是真的禁不起感染風險的。他們的重症率跟死亡率是高到你承受不起的」。

如果不是非常特別的狀況，大家還是趕快把車票取消吧，「現在北部的疾病盛行率推估，這趟返鄉潮把病毒帶到南部，幾乎可以確定是一定會發生的事」、「各位朋友，難道你真的要不見棺材不掉淚嗎？」

他最後說，「讓家中長輩確診重症，甚至死亡，這種心理壓力絕對不是你可以承受的」、「相信我，千萬不要心存僥倖，每個把疾病帶進家裡的人，幾乎都很確信自己沒問題」、「人不動，病毒不會自己動，平安過今年，才能有來年」。

▲▼端午返鄉恐成破口　承載率不得超過2成！雙鐵鎖住尖峰座位停售。（圖／翻攝自台鐵官網）

▲網友發現台鐵的端午連假車票已經賣光。（圖／翻攝自台鐵官網）

其他網友看了紛紛表示，「看起來訴諸『國民素質』是無效的防疫手段」、「什麼不要獵巫、要有同理心、沒人想要生病，但看了車票完售，都跟笑話一樣」、「就一堆人講不聽，覺得倒楣的不會是自己」。

台灣疫情持續升溫，有網友5日在臉書表示，發現台鐵11日、12日台北、板橋南下高雄的對號列車座位，幾乎已經全部賣光，直呼是否會成為破口。對此台鐵晚間做出回應。

台鐵表示，由於中央指揮中心日前要求交通部，希望讓公共運輸運量維持在2成，他們因此採用鎖住座位停售的措施，一旦車廂承載率超過2成，就會停售以管制乘客人數。

台鐵解釋，有民眾發現在官網訂不到票，並非是所有座位已經賣光，而是承載率超過2成的列車都被鎖住不開放，才會出現買不到票的情況，針對民眾抱怨會再檢討及積極研議新的措施。

ET快訊
快訊／芒種致災大豪雨！台南「大雷雨5連發」　鄭明典：有排水問

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵「端午連假」車票賣光　他直言：返鄉潮一定會把病毒帶到南部

環時稱「民進黨要捐30萬AZ疫苗」！指揮中心回應了

致災大豪雨將至！台南「大雷雨6連發」紫爆　鄭明典：有排水問題嗎

「民進黨政府不相信科學」！中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

快訊／群創宣布500移工「快篩全陰性」　發每月8千鼓勵居家防疫

快訊／台積電竹科廠1員工確診　遭京元電波及雙雙染疫

快訊／國北教大「保全人員確診」！校內緊急通知信曝光

台鐵端午連假「台北-高雄」完售！　黃捷跪求「別返鄉」：去退票

2兒子台北返鄉！硬朗爸「重症病危」　醫師崩潰求：端午連假別回家

端午連假成破口！網一看票全賣光　台鐵：「鎖位停售」承載率限2成

大S驚爆離婚汪小菲！「辦手續中」　男方發文回應了…她曝背後原因

網友勸「別公審沒戴口罩的民眾」 嘆：做工脫口罩吃飯慘被當破口

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

張蘭聽汪小菲婚變：我家的事我都不知　小S曾爆大S「不要吵架就說要離婚」

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

超暖！林俊傑重製抗疫歌曲《手牽手》　揪「11位金曲入圍歌手」隔空合唱

婦人無罩隨機chill坐機車吃早餐　垃圾邊吃邊丟、飲料塞後座閃人

吳興街淹水！轎車駛過帶起波浪 「刷倒8台機車」網驚：賠償算誰的

中國大陸被台拒絕疫苗怒了！　批民進黨嚴重哈日哈美：不可救藥

外送員騎車「勇闖忠孝東路運河」使命必達！網笑：你的食物我守護

台鐵「端午連假」車票賣光　他直言：返鄉潮一定會把病毒帶到南部

環時稱「民進黨要捐30萬AZ疫苗」！指揮中心回應了

致災大豪雨將至！台南「大雷雨6連發」紫爆　鄭明典：有排水問題嗎

「民進黨政府不相信科學」！中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

快訊／群創宣布500移工「快篩全陰性」　發每月8千鼓勵居家防疫

快訊／台積電竹科廠1員工確診　遭京元電波及雙雙染疫

快訊／國北教大「保全人員確診」！校內緊急通知信曝光

台鐵端午連假「台北-高雄」完售！　黃捷跪求「別返鄉」：去退票

2兒子台北返鄉！硬朗爸「重症病危」　醫師崩潰求：端午連假別回家

端午連假成破口！網一看票全賣光　台鐵：「鎖位停售」承載率限2成

沖繩疫情嚴峻「居日本之冠」！東京大阪趨緩　病例數仍難減

台鐵「端午連假」車票賣光　他直言：返鄉潮一定會把病毒帶到南部

搶救9837萬人民！越南急購3000萬劑AZ疫苗　去年初就先給押金了

台灣37死創新高！吳思瑤爽曬冰箱照「為台日友好乾杯」遭網灌爆

端午車票賣光！　她一看傻眼：南部準備好迎接北部病毒了嗎？

王宏育／千金難買早知道！重返安全樂土的「必要條件」

法網／斯威雅蒂拚衛冕賞蛋30種子　持續一盤未失挺進16強

「倉鼠收納包」肉肉臉擠一坨超Q萌　瑪利歐露營小物在家也可以野餐

8小時速搭50頂篩檢站帳篷　國軍馳援竹科建防疫堡壘

車票都搶光了！　哈孝遠怒吼：別讓你們的家人過最後一次端午節

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

生活熱門新聞

端午連假破口　台鐵實施鎖位停售

即／台積電竹科廠1確診　遭京元波及

2子南下返鄉　硬朗爸突病危！醫師崩潰

指揮中心：6/7起全民都可免費打疫苗

全家6人確診控隱匿疫情　指揮中心回應

致災暴雨排行出爐！台南大雷雨6連發

群創竹南廠500移工　快篩全陰性

台鐵端午連假「台北-高雄」賣光

環時：民進黨要捐30萬疫苗　指揮中心回應

中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

AZ疫苗紙盒印「meiji」商標　網一查嚇傻

台鐵端午連假賣光！她跪求：去退票

鋒面5000公里長　彭啟明：雨量不亞於颱風

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

更多熱門

相關新聞

作家：南部準備迎接北部病毒了嗎？

作家：南部準備迎接北部病毒了嗎？

6/14端午節即將到來，指揮中心不斷呼籲大家盡量不要移動出門或返鄉過節，不過有網友發現台鐵11日、12日台北、板橋南下高雄的對號列車座位，幾乎賣光，即使台鐵表示，部分座位已經鎖住停售，承載率不會超過2成，仍引起熱議。對此作家黃大米也發文「選擇端午返鄉，這是什麼意思？」

環時：民進黨要捐30萬疫苗　指揮中心回應

環時：民進黨要捐30萬疫苗　指揮中心回應

全民免費接種疫苗！蔡英文深夜回應了

全民免費接種疫苗！蔡英文深夜回應了

日本首次發現新型變異株C36

日本首次發現新型變異株C36

中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

中研院士斷言：國產疫苗7月做不出來

關鍵字：

台灣疫情台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

全民普發1萬紓困金？最快通過時間點曝

端午連假破口　台鐵實施鎖位停售

即／台積電竹科廠1確診　遭京元波及

2子南下返鄉　硬朗爸突病危！醫師崩潰

指揮中心：6/7起全民都可免費打疫苗

快訊／陳零九確診遭網友辱罵...女友自責道歉了

汪小菲年年罵台灣「連許雅鈞也受不了」

全家6人確診控隱匿疫情　指揮中心回應

致災暴雨排行出爐！台南大雷雨6連發

群創竹南廠500移工　快篩全陰性

全民免費接種疫苗！蔡英文深夜回應了

台鐵端午連假「台北-高雄」賣光

汪小菲考兒女「你哪裡人」教育方式曝

疫情期間去市場！買「7樣菜」一聽金額臉綠了　

封城圍堵？陳時中跟專家討論　四級警戒措施看這

更多

最夯影音

更多
大S驚爆離婚汪小菲！「辦手續中」　男方發文回應了…她曝背後原因

大S驚爆離婚汪小菲！「辦手續中」　男方發文回應了…她曝背後原因
網友勸「別公審沒戴口罩的民眾」 嘆：做工脫口罩吃飯慘被當破口

網友勸「別公審沒戴口罩的民眾」 嘆：做工脫口罩吃飯慘被當破口

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

張蘭聽汪小菲婚變：我家的事我都不知　小S曾爆大S「不要吵架就說要離婚」

張蘭聽汪小菲婚變：我家的事我都不知　小S曾爆大S「不要吵架就說要離婚」

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面