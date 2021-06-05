致災大豪雨將至！台南「大雷雨4連發」紫爆　鄭明典：有排水問題嗎

記者許力方／台北報導

致災梅雨鋒面發威，中央氣象局5日晚間除了持續針對全台19縣市發佈「豪雨特報」，其中台南、雲林也從8時開始出現大雷雨，預估將持續至深夜10時30分止，台南時雨量暴增，觀測到玉井、山上、新化的測站都達70毫米以上，驚人的雨勢也讓局長鄭明典發文驚呼「這種時雨量......有排水問題嗎？」

台南自下午3時許開始降下大雷雨後，一直到晚間9時29分已經4度發佈大雷雨即時訊息，尤其晚間8時17分時續大雷雨轟炸2小時，將持續至深夜10時30分為止。氣象局5日上午針對這波梅雨鋒面事件，啟動大規模豪雨特報，周末恐出現致災暴雨，晚間至6日台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜花及澎湖則有局部大雨。

氣象局5日晚間9時許更新「豪雨特報」縮小至19縣市，鋒面影響，易有短延時強降雨，5日晚至6日中彰投、雲嘉南、高屏有局部大雨或豪雨，北北基、桃竹苗、宜花及澎湖有局部大雨發生機率。6日受鋒面影響，各地整天降雨機率高，西半部、恆春半島及東北部容易出現短時強降雨並有普遍性的大雨或豪雨，尤其南部山區強降雨時間長，有局部大豪雨發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南大雷雨4連發！鄭明典也驚：有排水問題嗎？。（圖／中央氣象局）

氣象局觀測統計，截至5日晚間9時50分，全台雨量排行顯示，日累積冠軍落在屏東霧台的佳暮站217.5毫米，其次全由台南包辦，包括山上站212毫米，玉井站209.5毫米，官田站199.5毫米，下營站198毫米，麻豆站196毫米，環湖站193毫米，新市站185毫米，農改站185毫米，畜試所184毫米。

然而，即使日累積破200毫米達豪雨等級，網友仍紛紛留言悲嘆「水庫下不多」、「可惜山上沒有下雨都在平地」、「最重要的曾文水庫集水區還是沒補到」，也有人讚「今天芒種農作物、土地有補到水」。

預報中心課長林秉煜表示，深夜至明清晨中尺度對流發展起來，會比小對流更大，半徑恐達幾百公里，範圍影響廣，因中尺度發展生成位置不容易掌握，氣象局將逐3小時更新定量降雨預報，滾動式發布大雷雨即時訊息及豪雨特報。預估晚間到6日是下雨最明顯時間，短延時強降雨將伴隨雷擊強陣風，西半部地區、宜花、澎湖有局部大雨，苗栗以南有局部豪大雨，南部山區也有局部大豪雨發生機率。

▼全台雨量前十名排行出爐，台南時雨量驚人。（圖／中央氣象局）



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘