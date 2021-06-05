家族8人確診！母親36小時病逝「過7天沒看到案例」　痛批CDC瞞疫情

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏 /綜合報導

台灣本土疫情持續延燒，而確診與死亡人數也不斷攀升，一名網友悲憤指出，全家有6個人都確診，母親甚至在36小時就過世，但從29日過世至今，都沒有看到死亡案例出現母親的個案，痛批「隱藏疫情，擋疫苗的狗官王八蛋」，並提醒，新冠肺炎的症狀比感冒還輕，希望大多注意，不想再看到有悲劇發生。

男網友在PTT憤怒發文，一家人都在家裡乖乖防疫，10天以上沒有出門，從5月22日開始，父親、母親、妻子、自己和兩名兒子陸續出現咳嗽、發燒等狀況，由於沒有其他病況，並未被診斷可能染疫，醫生只表示可能是扁桃腺發炎導致，他也在5月27日時到醫院採檢，等待結果。

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到了5月28日，母親呼吸異常急促，且已經開始說夢話，他跟醫護人員表示，他已經過做過採檢正在等待報告，希望父親也可以做檢驗，但醫護卻說「你父親沒症狀不能做檢驗，也不能拍X光」，他聽完後很生氣，後來另一位護理師得知情況後，才立刻幫父親採檢。

▲原PO主動到醫院自費採檢。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO在29日被通知確診新冠肺炎，同時傳來母親不樂觀的消息，母親血氧已經掉到70，心跳不能自己跳動，必須進入急救，醫院方說母親等不到中央的藥，勸說著放棄急救，全家人隔著視訊電話灑淚吶喊，「媽！你要呼吸啦！趕快呼吸」，但母親仍敵不過病魔，當天晚上急救宣告不治，並聯絡殯葬業者處理後事，「36個小時，我媽媽就這樣永遠離開我們了！」

原PO指出，母親從29日過世到現在7天了，都還沒看到死亡案例有出現母親的個案，而且新冠肺炎的症狀比感冒還輕，「輕到你拉肚子就是一種症狀」，要不是自己主動去檢測，根本不知道已經確診了，也對於輕症患者在家隔離一事覺得荒謬，「達爾文方式痊癒嗎？跟印度有不一樣？」他最後也感謝醫護人員的辛苦，「疫情唯一解就是疫苗，希望大家不要經歷到我們家的事，一切平安！」

貼文一出後，許多網友在底下哀悼，「如果全家人陸續感冒，有很大機會就中」、「同情你，但請收拾心情好好照顧家人」、「唯有親身經歷的人，才知道趕快打疫苗有多重要」、「看來死亡是真的還有很多沒講出來」、「超前部屬只停在口罩吧」。其中，不少人質疑文章的真實性，原PO回應「有任何一段偽造我甘願受罰，我造假死全家」。