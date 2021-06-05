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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

攝影師狂奔「快過」運動員　網友看呆...他還有對手嗎？

▲▼攝影師跑得比運動員還快 。（圖／翻攝 中國之聲）

▲攝影師跑得比運動員還快 。（圖／翻攝 中國之聲）

記者任以芳／綜合報導

大陸山西大同最近舉行高校運動會，其中一項賽跑活動讓眾人驚呆了！原來，現場一名紀錄影片的攝影師狂奔速度竟然「快過」運動員。網友紛紛開玩笑的說，「這是一位被攝影耽誤的運動員。」

《中國之聲》影片顯示，一開始整排選手就定位，起跑鳴槍才剛響起，前方攝影師手舉攝影機，開始飛快奔跑，還越跑越快，甚至和運動選手們拉開一小段距離。

依照正常程序，攝影師會超越運動員一段距離以便拍攝，很多時候跑的不夠快，很容易被追上去。但這位攝影師是以「飛毛腿」速度跟拍。對此，不少網友留言稱，「是運動員無法超越的人」、「找不到對手，才當了攝影師」、「這是一位被攝影耽誤的運動員。」

▲▼攝影師跑得比運動員還快 。（圖／翻攝 中國之聲）

▲網友戲稱，被攝影耽誤的運動員。（圖／翻攝 中國之聲）

報導稱，這位攝影師叫郝曉陽，是大同大學體育學院的一名大四學生，自己也是一名運動愛好者。特別喜歡跑步，尤其是短跑。

看到自己邊跑邊拍攝影片爆紅後，郝曉陽玩笑的說「我還故意減速，等了下他們。不過，當天的比賽選手都是每個學院選拔出來的佼佼者，跟拍是一個很大的挑戰。」

回憶當天拍攝情況，郝曉陽手裡的穩定器和攝影機加起來快5公斤重，起跑前單用左手感覺拿不穩，還打了個踉蹌。他說，「但我馬上調整好狀態。特別在跑動時，既要盡量保持畫面穩定，又要保持速度，還真是個不小的考驗。」

據了解，郝曉陽下個月即將畢業。以後或許再也沒機會參加母校的運動會了，想用這樣的方式致敬青春，紀念四年大學生活。

▼喜歡攝影的郝曉陽也是短跑愛好者。（圖／翻攝 中國之聲）

▲▼攝影師跑得比運動員還快 。（圖／翻攝 中國之聲）

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