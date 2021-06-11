快訊／再增24死！今增286例本土　社區感染滿月「本土累積破1.1萬」

記者洪巧藍／台北報導

國內進入社區流行疫情滿一個月，中央流行疫情指揮中心（11）日公布國內新增286例本土病例，確診個案中增24例死亡。國內出現從5月11日已本土病例已經超過1.1萬，死亡個案也超過300人。

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日。個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、臺北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日，詳如新聞稿附件。

▲▼6/11死亡個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，累計804,931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含781,334例排除)，其中12,500例確診，分別為1,153例境外移入，11,294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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