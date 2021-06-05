「不太可能降到兩位數了！」　專家曝3大管控策略：調整疫苗順序

▲專家建議，中南部地區一定要守住。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／採訪報導

疫情自5月中爆發以來，每日新增確診數字皆為3位數，不僅雙北確診仍居高不下，苗栗的IC封測大廠京元電、超豐電更陸續爆出群聚感染。對此，有專家坦言，疫情會這樣持續很久，「不太可能降到兩位數」，並提出台灣目前能做到的3大考量，包括醫療量能控管、疫苗施打順序的調整及雙北以外縣市的疫情控制等，以因應未有進一步強烈手段的現況。

目前疫情仍持續日增百例，前疾管局長蘇益仁受訪時提到，台灣現在會陷入「防疫跟經濟」之間要如何取得平衡的困境，只要防疫措施加強，經濟一定會面臨考驗，其中，台灣命脈之一的IT高科技產業，一旦警戒加嚴，馬上受到影響，這也是很難進一步升級的原因。他直言，現在最大的希望就是「中南部縣市一定要守住」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇益仁指出，能做的相當有限，目前唯一可以執行的是，中南部因為個案不多，還可以採取哪裡有小群聚，就將小範圍封起來，相關人員進行普篩，所有感染者第一時間也能抓出來。

▲專家提到，若想兼顧經濟及疫情控管，可考慮調整疫苗施打順序。（圖／記者湯興漢攝）

蘇益仁強調，防疫主軸要放在2個重點，第一、醫療量能一定要維持，如果病人持續增加，醫療無法負荷，就一定要考慮升到四級；第二、經濟體系的維持，重要的經濟產業要守好。他建議，目前的情況就是，既要守住疫情，又要衡量經濟，那就超前部署，從疫苗順序下手，除了第一順序維持醫療人員優先，再來是長照機構的長者，接著也要將重點經濟產業納入考量。

蘇益仁表示，以RO值來計算，假設是萬華區的部分，原先是1500例隱性感染者，RO值是1.02，週期就會這樣繼續增加。該做的也做了，沒有更嚴格的管制措施，就是會持續如此發展，不太可能再改善，疫情會持續這樣很久，每天稍微起起落落，「但不太可能降到兩位數」，一直到疫苗施打率足夠為止。

▲▼本土病例(發病日)趨勢圖 。（圖／翻攝疾管署官網）※點圖放大