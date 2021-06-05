科技大廠移工群聚大爆發！指揮中心：即起「暫停轉換雇主」

記者趙于婷／台北報導

苗栗地區連續爆發多起科技大廠移工群聚，也連帶啟動竹科大廠的移工篩檢。勞動部次長王安邦今也特別出席疫情記者會，表示目前要暫停移工轉換雇主，減少人員流動。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，即日起針對移工非必要轉換至新雇主作業，在第三級警戒期間暫緩作業；即日起針對同一雇主不同廠區間的派工，在第三級警戒期間暫緩調派，要求確實依照勞動部發布嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引，辦理防疫作業。

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另外，近期將由勞動部與地方政府針對移工人數達五百人以上企業與百人以上大型移工宿舍進行訪查，實地督導雇主與仲介業者落實防疫指引，並由勞動部規劃補助企業改善宿舍防疫環境，以強化防疫量能。

王安邦表示，目前有兩個部分是針對移工管理部分，第一是即日起到三級警戒期間，所有非必要轉換到新雇主的作業都暫緩，包含合意轉換及期滿轉換，第二是三級警戒間，同一雇主不同廠區間的派工一律暫緩。

▲勞動部宣布，移工暫停轉換雇主。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，針對苗栗縣2家電子公司廠房發生COVID-19群聚事件，指揮中心已於昨(4)日設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。相關作為如下：

一、加速篩檢執行：昨日經動員後於第1家電子公司共開設18條篩檢線，每小時可執行350-500人次篩檢，截至昨日（6/3-6/4）共完成採檢4,599人，累計抗原快篩陽性59人，其中PCR檢驗共56人陽性確診、3人陰性。今日進行其餘約2,451人之採檢，截至中午尚餘約1,500人待採，將於今日完成採檢工作。

二、宿舍、職場及外部風險評估及安置：針對第1家電子公司確診個案之宿舍及廠區分布，劃定風險區域，安排相關宿舍樓層之清空及人員區隔安置，密切接觸者送集中檢疫所或防疫旅館居家隔離，今日預計移出280位。另第2家電子公司之相關接觸者已匡列安排隔離安置及採檢，該公司亦於今天展開全員約4千人篩檢。

三、由經濟部即刻派遣產業專家進駐前進指揮所，協助防疫醫師與電子場規劃廠區作業、休息及用餐等活動之分艙分流，如無法執行，即要求停工。

四、由勞動部即刻派員確保仲介公司之移工管理，落實住宿人數降載及確保分艙分流，並就仍需共用衛浴之宿舍環境問題予以解決；移工宿舍人員禁止外出部分，加強管理並協調警政協處。

五、為避免本國勞工將疫情帶入社區，請該公司緊急通知員工留置家中，如家庭環境無法落實一人一室者，公司應協助安排合適住宿地點。

指揮中心指出，截至6月4日，第1家電子公司共計131案確診（14名本國籍、117名外國籍），已匡列接觸者323名，均已採檢；第2家電子公司共計9案確診。相關疫調持續進行中。



