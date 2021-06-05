金正恩現身破除謠言！「神隱1個月」未露面　對拜登、文在寅不表態

▲金正恩時隔近1個月出席公開活動，主持會議。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩神隱將近1個月，沒想到昨（4）日終於現身主持勞動黨中央委會政治局會議，會上提議將研擬於6月上旬前舉辦勞動黨中央委員會全員會議，討論如何調整下半年國家經濟政策，同時檢驗上半年施政成果。不過，儘管此次現身為金正恩在美韓元首峰會後首度露面，卻對南韓、美國隻字未提。

根據北韓官媒《朝中社》今（5）日上午報導，金正恩4日出席勞動黨中央委員會本部大樓，親自主持第8屆中央委員會第1次政治局會議，會議上研擬將於6月上旬前召開第8屆勞動黨中央委員會第3次全員會議，距上次全員會議僅為4個月前，2月舉辦的第2次全員會議上，金正恩的心腹趙甬元批評經濟政策不切實際，並當場撤換勞動部經濟部長。

南韓《韓聯社》在報導中指出，消息人士透露，北韓今年新設「第一書記」職銜，地位僅次於金正恩，可獲金正恩委託代為主持會議，被視為是金正恩的「分身代理人」，第3次全員會議被賦予選出第一書記的權限，因此會議上可能將會選出第一書記。

據悉，南韓統一部4日透過副發言人指出，金正恩5月7日出席觀賞軍眷藝術小組表演後，官媒已長達29天沒有針對金正恩的公開行程進行報導。

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