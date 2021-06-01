北韓新設「第一書記」！可代行金正恩職務...他被視為最有力人選

▲圓圈處為金正恩的心腹趙甬元。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）高層間的權力序列，恐怕正將悄悄產生變化！有消息人士指出，朝鮮勞動黨今年1月召開第8次全代會時修改黨規，在總書記金正恩麾下新設「第一書記」職銜，地位僅次於金正恩，可獲金正恩委託代為主持會議、甚至代行職務。外界猜測，其心腹趙甬元可能會被選為第一書記。

根據《韓聯社》報導，北韓在總書記之下新設「第一書記」，這在過去可謂是相當罕見的案例，該職務等於是對外公開承認、並宣布勞動黨內有第2把交椅地位的存在，若想獲選為第一書記，則在政治上得倚靠相當程度的信賴。

儘管對於獲選為「第一書記」的人選為何，北韓國內外與官媒仍三緘其口，但消息人士推測，不管是從權力高層序列關係來看、亦或從特別的信任關係，該職銜極有可能是金正恩為其心腹趙甬元（조용원）而設。

▲趙甬元跟隨金正恩、李雪主夫婦騎白馬登上白頭山，足以顯見其在金正恩心中的地位。（圖／達志影像）

因為金正恩從2014年起全面掌權後，趙甬元便跟著登上正式場合，被外界稱為「金正恩的影子」，儘管權力高層不斷經歷洗牌，其地位卻從組織指導部副部長、第一副部長高速攀升，至今年1月勞動黨全代會時，更成為組織書記兼勞動黨政治局常務委員，儼然成為北韓政治權力的第2把交椅，而在2月主持會議時更猛烈砲轟經濟部門的主管幹部，痛批其經濟路線錯誤。

報導也指出，從今年1月勞動黨第8次全代會紀念閱兵儀式上的照片中，便可觀察出金正恩對於趙甬元的高度信任，因為當時趙甬元與金與政、玄松月身穿同一款黑色皮革布貼長外套，且該外套也是金正恩的愛用款，研判有可能是金正恩送的禮物。

▲趙甬元在講台上痛批遭撤換的勞動黨經濟部長金斗日。（圖／翻攝自勞動新聞）

儘管金正恩的胞妹金與正也是有力人選，但她從今年第8次全代會時，地位就從宣傳煽動部副部長的地位降等，因此恐怕降低其被任命為第一書記的可能性。

其實，金正恩早在去年8月便曾試圖下放、分散並委任權利給金與正、李炳哲等重要官員。南韓國家情報院當時分析，此舉可幫助金正恩舒緩、分擔政治壓力。

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