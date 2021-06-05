美國釋出2500萬劑疫苗！台灣能分多少？　AIT回應

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

白宮3日宣布，將分送2500萬劑新冠疫苗至其他國家，最快4日出貨，亞洲分配到700萬劑，台灣也在名單之內。對此，美國在台協會（AIT）證實，這批疫苗捐助乃美台合作之一環，關於援助台灣疫苗的更多細節將於之後公布。

AIT表示，美國人民不會忘記台灣的慷慨，在美國一開始處於新冠肺炎危機時，台灣曾援助口罩及其他緊急物資，而當疫情在印太地區升高，全球又面臨疫苗短缺之際，白宮的捐贈宣告將幫助台灣保護其最易受影響的人民。

AIT指出，美台持續合作對抗新冠肺炎於社區與全球間流行，這批疫苗捐助乃美台合作之一環，亦可在台灣持續購買莫德納等高品質美國疫苗以及今日日本慷慨宣布AZ疫苗來台之外，作為補充數量。

AIT更表示，從美國卡崔娜颶風、台灣莫拉克颱風、乃至日本311大地震，美日台民主政體延續在危難時期互相幫助的驕傲傳統。

白宮3日宣布，將分送2500萬劑新冠疫苗至其他國家，最快4日出貨，亞洲分配到700萬劑，台灣也在名單之內。不過，根據白宮規劃，相較於美國直接贈與南韓100萬劑疫苗，台灣還需透過COVAX機制，與包含菲律賓、越南等15個亞洲國家共同分配。

南韓總統文在寅5月下旬出訪美國時，曾獲拜登同意捐贈55萬劑疫苗供南韓軍人施打。南韓本周也證實，已派遣空中加油機至美國載運這批疫苗回國，且數量是100萬劑。