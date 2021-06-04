封測大廠「超豐」也淪陷！累積9確診　與京元用同仲介公司移工

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

苗栗本土疫情持續延燒，自京元電子爆出大規模染疫外，另一家IC封測廠超豐也有爆出員工確診，確診者中又見多名移工。指揮中心發言人莊人祥晚間證實，兩家電子廠的移工都來自同一家仲介公司，目前已有4宿舍爆出移工確診，但仲介公司旗下有多少名移工？是否派遣到苗栗以外縣市工作？目前尚未掌握。

京元電子近7000名員工快篩持續進行中，但截至3日就有67人確診，其中59名為菲律賓籍移工，8名為本國籍個案。莊人祥表示，3日苗栗共新增51名個案，其中有25例與京元電有關，而7例是另一家封測大廠「超豐」，兩家電子廠都是用同一家仲介公司的移工。

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莊人祥提到，確診移工分別住在仲介公司提供的宿舍，目前已有4宿舍有確診案例，總住宿移工人數近2000人，房型從附帶衛浴的3人房到共用衛浴的多人房皆有，指揮中心已要求相關移工宿舍人員於近三日（6月4、5、6日）休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離。廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。

莊人祥提到，京元電子約有4500名本國籍員工與1500名移工；超豐員工數則有3500人，但尚未掌握本國籍與外國籍人數。

指揮中心今（4）日在記者會中表示，因應京元電子爆發群聚感染，指揮中心已在苗栗成立前進指揮所，並指派醫福會執行長王必勝擔任指揮官，協同疾管署4名防疫醫師介入指導緊急防疫措施與疫調。

指揮官陳時中也要求仲介公司儘速排點移工名單，以利各相關電子廠預作準備及人員分流。各相關電子廠及宿舍須增設篩檢點，加速找出個案，快篩陽性者優先送至集中檢疫所及加強型防疫旅館，快篩陰性者加強衛教，相關翻譯作業已請勞動部協處。

指揮中心也請地方落實大量篩檢之檢體分流作業，確保檢驗結果即時通報上傳，並須保留及擴大醫療收治量能，為後續收治重症病患預做準備。

據了解，超豐電子創立於72年，原名合德積體電路有限公司，84年增加積體電路的封裝及測試服務，並更名為超豐電子股份有限公司，在封裝業務方面，超豐主要產品分為塑膠雙排列型積體電路(P-DIP)、微縮型積體電路(SOP、SOJ、SSOP、TSSOP、MSOP)、塑膠平方四方型積體電路(QFP、LQFP、TQFP)、塑膠扁平J型角積體電路(PLCC)、二極體積體電路(TO)等五種產品。至於測試業務部分，則可分為晶圓測試(circuit probing)及成品測試(final test)二部份。