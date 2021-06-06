連2天+0不鬆懈！徐榛蔚呼籲端節暫緩返鄉、勿來花蓮旅遊

▲連2天零確診，花蓮縣長徐榛蔚仍呼籲防疫工作切勿鬆懈，非必要暫緩返鄉。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心6日下午公布國內新增335例本土確診病例，校正回歸本土個案8例，總計343例；花蓮縣依舊零確診，縣長徐榛蔚隨後召開線上記者會，呼籲花蓮鄉親防疫工作切勿鬆懈，非必要先暫緩返鄉，若必須返鄉，請向花蓮縣衛生所預約快篩，落實戴口罩、勤洗手、不共餐。

徐榛蔚首先向鄉親報告，中央疫情指揮中心公布6日花蓮縣無確診個案，目前累計38例確診個案，10位已出院，尚在醫院中治療為28位，居家隔離人數63位，解除隔離人數188位。花蓮縣政府至今開放高風險區域無症狀鄉親篩檢1,964人，共計1,956人採檢結果為陰性，衛生局持續於花蓮市衛生所前廣場同樣也啟動防疫篩檢專案，每日提供400個名額讓鄉親預約登記檢測。

另外，花蓮縣目前防疫專責病床共計有118床，已使用46床，剩餘72床空床；防疫旅館共計有237間，目前已使用61間，剩餘176間；5日函送裁處未佩戴口罩16件；防疫消毒場域新增41處，累計3,527處。徐榛蔚呼籲花蓮鄉親，自我防疫工作切勿鬆懈，減少不要之外出，並請全程佩戴口罩。

針對即將到來的端午連假，徐榛蔚表示，由於國內疫情依然嚴峻，再次呼籲民眾，非必要請勿前往外縣市，在外縣市鄉親請暫緩返鄉，為了家人、朋友的健康安全，請用電話、視訊等方式問候，減少人流移動，讓疫情能盡速得以控制，若有必須返鄉之需求，請先向花蓮縣衛生所預約快篩，並在快篩後進行自主健康管理並避免外出，與家人同住時避免共餐，在家戴上口罩，保護自身與家人的健康。而對於欲前來花蓮旅遊的旅客，請暫緩出遊計畫，花蓮的好山好水永遠都在，切莫急於一時，應以國家的防疫為先。

傳統市場是民眾日常生活採買的重要場所，容易造成人潮聚集，徐榛蔚呼籲鄉親，花蓮縣境內各公有或民有市場，請民眾謹記「少出門、快採買、一次購足」的原則，並配合依照身分證字號尾數之單雙數進行分流，亦即民眾身分證字號尾數為1、3、5、7、9者，於週一、三、五、日進行採買；尾數為2、4、6、8、0於週二、四、六採買，藉此分散人潮。此外，根據中央疫情指揮中心指示，明日也將擴大宣導市場周圍流動攤販，避免群聚效應之發生，降低傳染風險，請民眾務必配合。

針對苗栗移工爆發群聚感染事件，徐縣長感謝警察局同仁以各國語言告示牌至外籍勞工居住處所及易聚集之地宣導防疫工作，縣府亦積極針對有移工的企業做稽查勸導，呼籲雇主落實外籍勞工工作場地及住所的分艙分流，並務必叮嚀移工週末避免群聚、切勿前往外縣市。



對於花蓮所有的觀光業者，中央的紓困4.0已經通過，徐榛蔚表示，花蓮縣政府將極力替業者們爭取相關補助，並於7日起成立紓困4.0諮詢服務專線（電話8227171 分機119及187 共2線，服務時間：每週一~五，上午8:00-12:00，下午13:30-17:30），由專人提供民眾諮詢服務，另外也將花蓮縣政府及中央各項紓困項目及相關資訊公告於縣府全球資訊網首頁「紓困專區」，並隨時更新內容以便提供民眾查詢最即時的紓困訊息。

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