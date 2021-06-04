　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不甩「連結」犯禁忌！台南馬尾短褲妹網售肉體　警速逮

▲台南市永康分局查獲劉姓女子刊登邀約性交易文章，除依社維法送辦，並通報衛生局進一步查處，以防成疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局查獲劉姓女子刊登邀約性交易文章，函送衛生局進一步查處，以防成疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局4日於網路巡邏時，發現某知名網路論壇中有人張貼邀約進行性交易之文章，此值疫情嚴峻時期，性交易行為恐成防疫死角，立即針對此違法行為，積極進行追查，於下午2時30分循線查獲張貼意圖性交易文章之劉女到案，全案依傳染病防治法函送衛生局裁罰。

▲台南市永康分局查獲劉姓女子刊登邀約性交易文章，除依社維法送辦，並通報衛生局進一步查處，以防成疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因全台疫情延燒，升至三級警戒，八大行業業者應依規定停業，應召站或護膚店業者為了生存，旗下小姐可能轉為個體戶，私下與男客見面、交易，若四處流竄即有可能造成防疫的缺口，將持續加強查緝外，本案永康分局依法深入偵辦，並依傳染病防治法函送衛生局裁罰，以防成為防疫破口。

▲台南市永康分局查獲劉姓女子刊登邀約性交易文章，除依社維法送辦，並通報衛生局進一步查處，以防成疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警友辦事處主任林國珍聽聞此事，第一時間至永康分局致贈慰問金，感謝員警於防疫期間，對治安及防疫工作的辛勞付出。

▲台南市永康分局查獲劉姓女子刊登邀約性交易文章，除依社維法送辦，並通報衛生局進一步查處，以防成疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長呂世明對於疫情期間，同仁除致力於維護社會治安，更全心投入防疫工作，表示肯定;另也呼籲社會大眾，此時正值全國上下共同抗疫，應秉持「同島一命」的決心，勿因一己私欲而造成防疫破口。對於防疫期間，違反防疫相關規定的行為，警方絕對嚴查到底。

負離子吹髮同時護髮

ET快訊
快訊／大雨夜襲！　全台降雨熱區出爐
苗栗第二家電子大廠「超豐」也淪陷！累計9確診　與京元用同仲介
快訊／新店晚間「驚傳停電」　台電搶修中
援助124萬劑疫苗　圓山大飯店點燈「カンシャ」謝日本
江蕙推手感染新冠肺炎！　發高燒進隔離病房
快訊／台灣人洗版感謝　「日本台灣交流協會」回應了
快訊／雨彈狂炸！　北市3區晚間「淹水警報」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

下雨也要檢舉！不滿鄰居頂樓流水噴住家大門　他PO文抨擊反被嗆爆

已婚女教師公墓旁與男主任外遇嘿咻　判賠15萬元確定

快訊／北市大同分局又增1警員確診　派出所30警緊急快篩隔離

不甩「連結」犯禁忌！台南馬尾短褲妹網售肉體　警速逮

忠孝東路大淹水！路面變混濁泥巴河　馬路驚見「土虱」亂跳

假訊息「狂咳男出沒新店」「頭份市場賣水果」1男1女遭約談

轎車帶起波浪「刷倒整排機車！」　網笑翻：逆向再開讓車站起來

網路徵求「搶購疫苗專員」！誆投資疫苗基金　10多人被騙大失金

找到了！亞東醫院確診者逃回家　警方大雨中全副武裝堵人：不准動

高雄妹改「外送連結」！網站吸客P圖減齡11歲　警：認不出來

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

停課在家練才藝！刺青慘淪畫紙 二寶爸眼神無奈：我也成受害者

新北4警拔槍喝斥可疑人士「趴下」　所長到場傻眼...尷尬喊：教官好！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

下雨也要檢舉！不滿鄰居頂樓流水噴住家大門　他PO文抨擊反被嗆爆

已婚女教師公墓旁與男主任外遇嘿咻　判賠15萬元確定

快訊／北市大同分局又增1警員確診　派出所30警緊急快篩隔離

不甩「連結」犯禁忌！台南馬尾短褲妹網售肉體　警速逮

忠孝東路大淹水！路面變混濁泥巴河　馬路驚見「土虱」亂跳

假訊息「狂咳男出沒新店」「頭份市場賣水果」1男1女遭約談

轎車帶起波浪「刷倒整排機車！」　網笑翻：逆向再開讓車站起來

網路徵求「搶購疫苗專員」！誆投資疫苗基金　10多人被騙大失金

找到了！亞東醫院確診者逃回家　警方大雨中全副武裝堵人：不准動

高雄妹改「外送連結」！網站吸客P圖減齡11歲　警：認不出來

全台首次「媽祖線上祈福」5日登場！點燈祈福、抽籤全能線上直播

艾成宅在家直播　王瞳「只穿內褲走出來」嚇躲回浴室

快訊／彩雲減弱成熱帶性低氣壓「海陸警解除」　全台防大雨夜襲

封測大廠「超豐」也淪陷！累積9確診　與京元用同仲介公司移工

6／5「芒種」節氣至！5生肖財運旺、屬豬朋友疫情後就去結婚

你有領到嗎？首波紓困金「最高3萬」入帳　受惠人數曝光

快訊／新店青潭一帶驚傳停電　台電搶修當中

陳勢安生日「開4小時馬拉松直播」　32明星連線慶生創紀錄！

曹興誠批藍營品行墮落　羅智強火大嗆：先學郭台銘幫台灣爭取疫苗

鼠界柯基屁屁？主人狂戳「小巧蜜桃臀」　Q彈觸感融化網：想摸

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

社會熱門新聞

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

即／雷雨狂炸　汐止地下道水淹及腰愛車泡水慘拋錨

即／狂摔台中7歲柔道童27次！　惡教練遭起訴

即／北捷「劍南路站」列車車廂冒大量濃煙

即／雨用倒的！北捷市府站前淹成「漂漂河」

即／北市和平東路六張犁路段大淹水

印度男約愛台女被告性侵！一路陪到警局報案洗冤

大雨灌入住宅　北市東區瀑布再現

快訊／亞東醫院確診者逃回家　警方大雨中全副武裝堵人

把麥拉倫當事業象徵　機爪小開曾一晚賺進6位數

即／國1「聯結車碰撞」！雙向回堵5km

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

21歲男迷賭博欠40萬　遭討債打死

更多熱門

相關新聞

Google公開防疫六招協助台灣防疫

Google公開防疫六招協助台灣防疫

由於疫情升溫，防疫期間訊息量爆炸、假消息充斥，家長在面對遠距教學與資訊接收不一的前提下身心俱疲，為了提供正確資訊，包括疫苗接種資訊、打擊假新聞，Google 台灣公開防疫六招。

遠距辦公考驗「職場溝通力」　靠6點檢視是否合格

遠距辦公考驗「職場溝通力」　靠6點檢視是否合格

台南開基玉皇宮捐贈警五分局「滅菌門」

台南開基玉皇宮捐贈警五分局「滅菌門」

日疫苗及時雨！台灣的外交突破

日疫苗及時雨！台灣的外交突破

台灣確診外送廈門　陸籲台別成破口

台灣確診外送廈門　陸籲台別成破口

關鍵字：

防疫散播情色邀約性交易破口

讀者迴響

熱門新聞

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面