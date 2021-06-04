不甩「連結」犯禁忌！台南馬尾短褲妹網售肉體　警速逮

▲台南市永康分局查獲劉姓女子刊登邀約性交易文章，函送衛生局進一步查處，以防成疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局4日於網路巡邏時，發現某知名網路論壇中有人張貼邀約進行性交易之文章，此值疫情嚴峻時期，性交易行為恐成防疫死角，立即針對此違法行為，積極進行追查，於下午2時30分循線查獲張貼意圖性交易文章之劉女到案，全案依傳染病防治法函送衛生局裁罰。

因全台疫情延燒，升至三級警戒，八大行業業者應依規定停業，應召站或護膚店業者為了生存，旗下小姐可能轉為個體戶，私下與男客見面、交易，若四處流竄即有可能造成防疫的缺口，將持續加強查緝外，本案永康分局依法深入偵辦，並依傳染病防治法函送衛生局裁罰，以防成為防疫破口。

永康警友辦事處主任林國珍聽聞此事，第一時間至永康分局致贈慰問金，感謝員警於防疫期間，對治安及防疫工作的辛勞付出。

永康分局長呂世明對於疫情期間，同仁除致力於維護社會治安，更全心投入防疫工作，表示肯定;另也呼籲社會大眾，此時正值全國上下共同抗疫，應秉持「同島一命」的決心，勿因一己私欲而造成防疫破口。對於防疫期間，違反防疫相關規定的行為，警方絕對嚴查到底。

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