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協助台灣防疫！Google公開防疫六招　輸入疫苗就可得知最新消息

▲Google 祭出防疫六招，協助台灣用戶走出疫情。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

由於疫情升溫，防疫期間訊息量爆炸、假新聞充斥，家長在面對遠距教學與資訊接收不一的前提下身心俱疲，為了提供正確資訊，包括疫苗接種資訊、打擊假新聞，Google 台灣公開防疫六招。

一、Google 搜尋 COVID-19 資訊頁面

民眾只要在 Google 搜尋中輸入「疫情」或「COVID-19」等關鍵字，就能一覽疫情相關的資訊，包含疫情最新的焦點新聞、確診病例數、台灣衛生福利部疾管署網站 （以下簡稱疾管署）所提供的防疫措施指引或最新資訊等。

若想了解疫苗資訊，在該頁面輸入「COVID-19 疫苗」，就能獲得疫苗最新消息並連結至疾管署網站查詢疫苗接種地點，或是也能直接在 Google 地圖上搜尋「COVID疫苗」，查看鄰近疫苗接種的地點。

另外，為協助全球衛生單位做出對抗 COVID-19 疫情的重要決策，Google 從去年開始定期發布「COVID-19 社區人流趨勢報告」，採用 Google 地圖等產品匿名彙總分析資訊，以圖表呈現各地理區域在不同時間的人流趨勢，反映人流變化。

二、「台灣社交距離」App

Google 協助衛生福利部疾病管制署與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室 (Taiwan AI Labs) 共同開發「臺灣社交距離」App（Android / iOS），採用由 Google 及 Apple 一同開發的接觸者追蹤系統（Exposure Notification System），幫助使用者掌握與確診者接觸的情形、降低疫情持續擴散的風險。

Google 鼓勵民眾下載「臺灣社交距離」App，不只可以保護自身的健康安全，也能提升疫情調查的效率及協助掌握可能風險個案。

▲台灣社交距離App。（圖／記者洪聖壹攝）

三、事實查核工具防止假新聞

Google 提供許多平台及工具，幫助民眾在接收訊息後可以進行有效的查證，例如透過 Fact Check Explorer，使用者只要輸入相關訊息，就能夠查詢到已被查證的資訊，快速的驗證資訊的真偽性；或是將需要查證圖片或影片截圖透過 Google 圖片搜尋進行「反向查證」，就可以查看到同樣運用此圖片的相關網站與圖片使用情況。

四、幫助商家對抗疫情

Google 建議可以從三個面向來思考並善用 Google 提供的平台資源來因應。

第一，與民眾分享營運最新資訊，例如更新 Google 我的商家檔案，讓民眾可以快速獲得最新的營業時間、是否提供外送及外帶服務等資訊。

第二，彈性調整廣告行銷策略。

第三，Google 透過 Grow with Google 提供相關數位能力的培訓，並分享研究結果與深入分析，幫助商家可以運用數位科技掌握疫情所帶來的消費趨勢的轉變，Grow with Google 於 6 月特別加開「Google 我的商家」實戰課程，幫助餐飲業者設定外送與外帶連結，維持營運。

另外，餐飲業者也可以透過導入 iCHEF 服務，加入 Google 我的商家，讓消費者可以在 Google 搜尋及 Google 地圖上找到商家相關資訊。

五、遠距辦公與教學

Google Worksapce 學習中心提供遠距工作指南，幫助使用者學習如何運用 Google Workspace 順利在家工作。

因應全國各級學校持續施行遠距教學，Google 推出了遠距教學網站，針對老師、學校及家長的角色，彙整多項實用教學資源，並提供 Google Meet 與 Google Classroom 詳細操作指南。

此外，Google 也針對遠距教學的策略給予建議，幫助老師了解如何有效運用數位工具增加線上課程互動性、評估學生遠距學習成效等，並且搭配像是均一、PaGamO、學習吧等線上學習平台的應用，透過更豐富的非同步學習內容強化教學效益。

六、YouTube Kids 與 好家在我在家

集結超過百位的 YouTube 創作者所推出的 YouTube #好家在我在家播放清單，邀請民眾與 YouTube 創作者一起待在家學習新技能、新知識；YouTube Kids 提供家長一個合適的平台以獲得適齡且合適的兒童影音娛樂影片，讓孩子能在家長的監護下探索自己感興趣的內容，擁有更安全的觀看環境。

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