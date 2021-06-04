科技廠用「紙箱當隔板」防疫！網笑噴：下班還能拿去公園睡

▲原Po在PTT分享，公司辦公室是用「紙箱」當隔板。（圖／翻攝自PTT）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情持續延燒，許多商家和公司都會加強工作場所的防疫，像是採分流上班或是居家辦公的模式，以降低員工染疫風險。就有一名在封測廠上班的員工，分享自家公司辦公室的防疫措施，卻讓其他網友看傻眼，直呼「下班還能拿去公園睡」。

一名在封測廠工作的網友在PTT以「封測大廠，紙箱防疫分享」為題發文，指「有時候真的覺得我們公司的防疫政策蠻促咪的，紙箱取代塑膠隔板，環保DIY，彷彿經費都拿去二林擴廠的樣子。」同時附上4張自家辦公室的內部照片。

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從照片中可見，辦公室裡和同事座位之間的隔板竟是用「紙箱」所做成，就連吃飯的地方也只是用「紙板」來隔開，讓原Po直呼「希望疫情趕快渡過，不要每天上班都提心吊膽」。

▲就連吃飯的地方也只有紙板來間隔。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引發不少網友熱議「下班還能拿去公園睡，不香嗎」、「裝這種不如不裝，空氣也會傳染啊」、「要離職的時候直接拆紙箱來用」、「我以為只有我們公司拿紙板，原來大家都是用紙板啊」、「上班還可以玩迷宮，不錯」、「我以為是請員工紙箱套頭」。

但也有網友認為，「訂做的隔板真的蠻貴的」、「訂隔板真的有夠貴，疫情後又是一堆垃圾，紙箱臉都看不到不是更好」、「你不知道現在紙箱比壓克力貴嗎」、「環保防疫也不錯」、「我覺得還不差啦，而且塑膠隔板訂製還要等，這個要換掉還是清掉還算方便」。

▼有網友認為「紙箱比較環保也方便清掉」。（圖／翻攝自PTT）