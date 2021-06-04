豪雨猛炸「鞋子裡淹水」　內行狂推1物神救援：完全不會濕

▲豪雨狂炸，不少人都有鞋子濕透的煩惱。（示意圖／讀者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

受到颱風彩雲及北方滯留鋒面影響，北北基4日下起大雷雨，國家級警報「大雷雨即時訊息」響起！除了颱風，先前的梅雨也讓不少人為「鞋子濕透」感到困擾，就有網友發文詢問，「下雨天怎麼讓鞋子不要濕掉？」貼文一出，大票網友都力推穿雨鞋，其中還有內行人狂讚1神物，直呼「完全不會濕」。

這名網友日前在PTT的WomenTalk板上，以「下雨天怎麼讓鞋子不要濕掉」為題丟出討論，提到每次上班只要下大雨，鞋子總會濕透，「超煩！」因此，他就好奇廣大網友在下雨天時，如何讓自己的鞋子保持乾爽，難道一定要穿拖鞋上班嗎？

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貼文曝光後，不少網友都留言回應，「在辦公室放拖鞋」、「有專門的鞋子雨套」、「以前也有下雨鞋濕的困擾，去年買了雨鞋，超爽」、「公司放雙鞋，下雨時穿涼鞋上班，到公司再換」、「穿夾腳拖出門，辦公室放一雙鞋或車子裡放一雙」、「買雨鞋然後辦公室放一雙普通的鞋，上下班都穿雨鞋」。

除了大票人力推雨鞋以外，也有不少人狂讚「防水噴霧」很實用，「鞋套、噴防水噴霧、拖鞋」、「小雨的話有防水噴霧」、「防水噴霧也很好用」、「防水噴霧啊，超好用欸，完全不會濕」。