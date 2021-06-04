快訊／美日出手援助台灣疫苗　蔡英文：進入大規模施打階段

記者羅婉庭／台北報導

日本捐贈124萬AZ疫苗給台灣，專機今天下午正式抵達桃園機場。另外，美國白宮稍早前也宣布會透過COVAX平台協助台灣取得部分疫苗，對於美日陸續對台伸出援手，總統蔡英文4日下午16:00將在總統府發表談話，針對國際社會協助台灣與目前防疫工作與疫苗進度，進行最新說明。

針對新一波疫苗施打計畫，蔡英文說，將進入大規模施打階段，為了更有效率，將動員更多醫護、投入更多資源，同時政委唐鳳已著手進行疫苗施打的預約系統，已進入測試階段，測試過後將立即上線啟用。

蔡英文表示，這兩天資料顯示疫情趨緩，但仍充滿挑戰，感謝國民過去2週忍受生活不便，配合防疫指引，現階段目標就是持續降低確診人數，以及對生活與經濟的衝擊，一定要持續避免群聚。

蔡英文指出，三級警戒仍持續，沒必要勿外出，辦公場所分艙分流，實施部分居家上班，且務必避免大賣場、市場群聚，也不要共餐。

蔡英文說，各國政府都窮盡能力以最快速度取得疫苗，台灣也是如此，政府每天緊盯催促已下訂的將近1200萬劑疫苗，期盼早一天抵達，國人能早一天施打、早一天安心。

除了由政府採購之外，蔡英文表示，近日許多民間團體、國外政府、民間組織、地方政府協助疫苗供給，非常感謝他們的幫忙，民間團體由內政部陳宗彥次長擔任窗口，企業則有經濟部長王美花為窗口，政府與民間將共同努力，積極努力取得到更多疫苗，並確保安全、可靠、合法，保障國人健康，絕無阻擋問題。

至於外界質疑國產疫苗可靠性，蔡英文強調，以現在國際疫苗供給情況，若無自己的疫苗供給能量，將會在國際上處處受制於人，也將因國際供需失衡受到影響，因此唯有自己供給疫苗才是戰略優先項目，也是世界許多國家正在努力衝刺的目標。

蔡英文表示，從醫院診所到大型施打場所都會列入規劃，讓國民永續施打，希望醫療人員踴躍協助疫苗接種。