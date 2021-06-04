救命疫苗來了！網曝「日本超暖3細節」只為援台：真的細膩

記者邱晟軒／綜合報導

載著日本向台灣提供124萬劑疫苗的日航JL809，今（4日）上午11時45分自東京成田機場起飛，並在下午1時58分抵達桃園國際機場。對此，除了陳時中在稍早前記者會上多次道謝外，也有臉書粉專感動表示，日本人真的很細膩，「疫苗不收錢、運費JAL搞定，還選在這一天來，疫情之後讓我們一起玩爆日本！」

日本提供給台灣的124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，今日上午11時45分自東京成田機場起飛，並於下午1時58分抵達桃園國際機場，比原本表定時間提早42分鐘。

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▲日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。（圖／讀者提供）

「展現有情有義的一面！」陳時中稍早前也在記者會上表示，根據資料日本這批疫苗效期到10/14、效期很長，124萬劑疫苗也是目前最大的一批數量，相信對整體防疫上面很有幫助。

對此，有臉書粉專「披著虎皮的貓」發文淚謝，在疫苗還沒上飛機之前都不敢相信這是真的，已經好久沒有那麼認真看飛機動態了！雪中送炭的才是真朋友，日本人真的很細膩，「疫苗不收錢、運費JAL搞定，還選在6月4日這一天」，謝謝日本人一直對311地震捐款感念在心，謝謝日本在這麼短的時間說到做到，謝謝日本的無畏國際，對身處困境的台灣伸出援手，真的很謝謝日本，激動又感動，疫情之後讓我們一起玩爆日本。」

▲網友在批踢踢上刷一排「謝謝日本」。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）

在批踢踢八卦板上也有鄉民感動表示，「想不到日本捐贈的疫苗這麼快就到了，救人第一，別再吵疫苗品牌了，有保護力的都是好疫苗！」。貼文一出，立刻引起上千網友刷一排「謝謝日本」。