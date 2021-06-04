　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

屏蔽宇宙射線噪聲干擾　揭秘距地表2.4公里的「暗物質」實驗室

▲四川錦屏山水電廠的隧道內有座深達2.4公里的神秘實驗室。（圖／翻攝科技日報）

▲四川錦屏山水電廠的隧道內有座深達2.4公里的神秘實驗室。（圖／翻攝科技日報）

記者魏有德／綜合報導

四川錦屏山水電廠內的隧道裡有座全球最深的實驗室，距地表達2.4公里。令外界感到好奇的是，這座實驗室研究的內容竟是目前只存在理論推斷中的「暗物質」。據了解，暗物質大約佔據宇宙物質質量的85%，外界認為，「誰能率先找到暗物質，誰就能在科學上走在前頭，引發一場新的物理學革命。」

▲「暗物質」一期實驗室。（圖／翻攝科技日報）

▲「暗物質」一期實驗室。（圖／翻攝科技日報）

《科技日報》報導，清華大學工程物理系團隊為找尋適合研究「暗物質」的環境傷透腦筋，不過，錦屏山水電廠的出現，讓他們看到一絲光明的希望。據悉，宇宙射線中的不同粒子叫互作用會發出不同聲音，但暗物質幾乎不和任何物體發生作用，也幾乎不發聲。

科學家需要一個足夠安靜的環境，屏蔽已知的噪聲，再造出足夠敏銳的耳朵，才可能在暗物質粒子出現時，聽到它的「聲音」，而屏蔽宇宙射線的最佳方式，就是將實驗室建在地下，因此，研究團隊才選中距地表2.4公里的錦屏山水電廠隧道內空間。

率先入駐的，是清華大學主導的盤古計劃（CDEX）高純鍺暗物質實驗和上海交通大學組織的熊貓計劃（PandaX）液氙暗物質實驗項目。這兩個項目都是對暗物質進行直接探測，即測量暗物質粒子直接彈性碰撞普通物質引起的反衝核的數量和能量等數值。

▲實驗室二期工程在解決通風問題後，科研團隊陸續進駐。（圖／翻攝科技日報）

▲實驗室二期工程在解決通風問題後，科研團隊陸續進駐。（圖／翻攝科技日報）

為了能容納更多研究團隊進駐，在這場國際競爭的「尋找暗物質」比賽中領先，實驗室二期工程在解決通風問題後，正迅速地朝完成體邁進。

在二期實驗室內，PandaX實驗升級後的4噸量級的液氙探測器正努力調試運行，等候暗物質的「造訪」。CDEX的實驗也會升級到百公斤級甚至噸級的高純鍺陣列探測器，將探測靈敏度再提升兩級。

ET快訊
快訊／苗栗暴增51確診！足跡曝光　麥當勞、肯德基都入列
LIVE／雙北多區淹水！　氣象局最新說明
快訊／三級倒數10天「是否再延長？」　陳時中回應了
快訊／萬華、中正「淹水一級警戒」　北市災變中心一級開設
快訊／苗栗確診+51！「京元電+32」擴大　累計54人染疫
124萬「救命疫苗」來了！　運出機艙畫面曝光
快訊／忠孝東路「變水道」！　百貨公司前汪洋一片
今增472例確診　陳時中：確實有一個高點
快訊／汐止地下道水淹及腰！　愛車泡水拋錨
快訊／暴雨直下達警戒水位　北市關閉南港區南深陸閘門
快訊／今日增21死！「本土+校正回歸」472例確診
快訊／確診破萬！今增472例「各縣市分布曝光」　苗栗爆51例
快訊／今增確診472例「339本土、133校正回歸」　總確診
快訊／信義區淹水！　松仁路泥水淹滿
快訊／124萬劑AZ疫苗13:58抵台了！日航降落桃園機場
LIVE／日AZ抵台、京元電群聚擴大！陳時中最新說明
京元電狂飆45確診+51陽性　陳時中：指揮中心將進駐
LIVE／提前抵達！日本124萬劑疫苗來了　直擊桃機最新畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

野象向北迷航「為何不用麻醉槍？」　專家：對人有更大災禍

屏蔽宇宙射線噪聲干擾　揭秘距地表2.4公里的「暗物質」實驗室

台灣感謝日本AZ疫苗　國台辦稱「政治操弄」

蘭新鐵路列車衝撞施工人員釀9死　事故發生原因仍調查中

追根病源！外媒再指「實驗室洩漏論」　中使館回應

增加語言與國家認同　陸教育部籲港確立「普通話及簡體字」地位

陸疫苗施打率突破7億人！　新「吸入式疫苗」列緊急清單

廣州新增6例　醫院門診停診...番禺餐廳14天禁內用

「媽，抱抱！」女童墜12米深井哭到缺氧　消防員12小時挖山救援

兩岸企業家溱湖論壇　台商與陸基層政府交流

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

野象向北迷航「為何不用麻醉槍？」　專家：對人有更大災禍

屏蔽宇宙射線噪聲干擾　揭秘距地表2.4公里的「暗物質」實驗室

台灣感謝日本AZ疫苗　國台辦稱「政治操弄」

蘭新鐵路列車衝撞施工人員釀9死　事故發生原因仍調查中

追根病源！外媒再指「實驗室洩漏論」　中使館回應

增加語言與國家認同　陸教育部籲港確立「普通話及簡體字」地位

陸疫苗施打率突破7億人！　新「吸入式疫苗」列緊急清單

廣州新增6例　醫院門診停診...番禺餐廳14天禁內用

「媽，抱抱！」女童墜12米深井哭到缺氧　消防員12小時挖山救援

兩岸企業家溱湖論壇　台商與陸基層政府交流

快訊／苗栗爆增51確診！足跡曝光　客運、麥當勞、肯德基都入列

暴雨狂炸！北市信義區多處淹水　消防局應變中心一級開設

京元電67確診「51名菲律賓籍」　陳時中：將進行全國移工總檢討

三級警戒倒數10天「是否再延長？」　陳時中：還沒想到要降級

保羅生涯二度淘汰衛冕軍　盼帶太陽季後賽走更遠

今日新增21死！5人有「萬華活動史」、 一人到院前死亡

毛毛你在哪／中分傑克羅素㹴屏東走失！　媽急尋喊話：我們很想你

野象向北迷航「為何不用麻醉槍？」　專家：對人有更大災禍

快訊／萬華、中正「淹水一級警戒」　北市災變中心一級開設

屏東連7+0破功　4日新增1確診…縣長潘孟安下午3時直播說明

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

大陸熱門新聞

台灣謝日本疫苗　國台辦稱政治操弄

22歲港大醫科生中風　4天前才接種BNT疫苗

特斯拉車門打不開！他困死車內60度爆烤險窒息

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

藍寶堅尼烤肉悲劇了　一串216萬！

不怕挨針！陸新研發「吸入式疫苗」列緊急清單

兩岸企業家溱湖論壇　強調融合發展

立榮放陽性旅客飛廈門　陸網怒：根本投毒

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

直擊救援！女童墜12米深井

蘭新鐵路列車衝撞施工人員釀9死 事故發生原因仍調查中

追根病源！外媒再指「實驗室洩漏論」

大陸5款疫苗「優缺點」總整理　

陸委會籲中共省思六四　國台辦反批

更多熱門

相關新聞

青銅器上留有蠶絲蛋白！ 四川台青體驗三星堆考古現場

青銅器上留有蠶絲蛋白！ 四川台青體驗三星堆考古現場

在四川工作的台灣青年宓欣怡近日受邀參觀三星堆考古現場及博物館，除親眼見到世界首次發現的青銅頂尊人像，還透過活動了解青銅器上竟有蠶絲蛋白，對於可以親揭古蜀文化的神秘面紗，感到十分驚豔。

四川食品工廠毒氣外洩

四川食品工廠毒氣外洩

「喜歡心跳加速的感覺」 男子違規爬金字塔型「田海子山」失聯

「喜歡心跳加速的感覺」 男子違規爬金字塔型「田海子山」失聯

成都打造「愛情產業鏈」 網紅婚姻登記處520甜蜜上線

成都打造「愛情產業鏈」 網紅婚姻登記處520甜蜜上線

「台北孵化，成都加速」 四川第3家「國字號」兩岸青創基地揭牌

「台北孵化，成都加速」 四川第3家「國字號」兩岸青創基地揭牌

關鍵字：

四川暗物質宇宙射線錦屏山水電廠

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面