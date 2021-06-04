太吵被趕出店　醉漢拿走25元雞腿因1動作變強盜通緝犯

▲薛姓慣竊搶走25元的雞腿當街啃了起來，被起訴最輕5年徒刑的強盜罪。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北薛姓男子因為酒醉喧譁，和小吃店老闆娘發生口角衝突後，打傷老闆娘並拿走1隻25元雞腿，直接道路邊大喇喇地啃雞腿，警方獲報趕到，當場人贓俱獲，趙男被依傷害、竊盜等罪嫌移送，之後又屢傳不到被通緝，台北地檢署認為，薛男打人後直接吃雞腿的行為，構成意圖為自己不法所有的強盜罪，4日依法起訴。

50多歲的薛姓男子平時打零工維生，過去曾有多次偷人腳踏車、商店內耳機等低價值的竊盜案件，因為罪小價輕，多是獲得法院給舉拘役、得易科罰金結案，2020年12月間，他大白天的喝醉酒，跑到中正區某小吃店用餐，卻因講話太大聲，老闆娘怕客人被嚇跑而上前理論。

老闆娘爭執後氣不過，跑到店外請隔壁的檳榔攤幫忙打電話報警趕人，薛男則自顧自地離開，老闆娘看人走了，放心地繼續處理菜餚，並拿起1支剛起鍋的雞腿享用，沒想到此時薛男突然又進到店裡，伸手就要拿盤子裡的其他雞腿，老闆娘急著把蓋子蓋上，薛男出手打傷老闆娘，硬是拿了1隻雞腿走人。

此時獲報趕到的中正二分局警員，在附近路邊看到，薛男正拿著雞腿大快朵頤，將他逮捕，但是只依竊盜和傷害罪移送法辦，沒想到薛男獲得交保後，就不再到案遭通緝，被緝捕歸案後，看著監視畫面也沒多作解釋，只表示自己當時喝醉了，什麼都不記得。

法界人士指出，如果薛男純粹為了報復，拿走雞腿後丟棄也還好，但是他直接在路邊啃起雞腿，那就明顯有「意圖為自己不法所有」，再加上他有用強暴方式打傷老闆娘，因此會為了25元的雞腿觸犯最輕5年以上徒刑的強盜罪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

隨機殺人魔裝病求免死 與妻冷血對話曝「我好帥」肖想2、3年出獄

偷信用卡狂歡牛郎店 酒女辯「富商包養」媽媽桑打臉：她少這條件

網問高雄「牛伯伯」最近沒營業？ 他秒回「隔離了」然後被約談了