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野象向北迷航「為何不用麻醉槍？」　專家：對人有更大災禍

▲▼雲南野象、亞洲象、昆明 。（圖／翻攝 紅星新聞、央視）

▲雲南野象群吃路邊投食 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

雲南15頭野生亞洲象群一路北上流浪，走過500多公里路已經進入昆明市周邊區域。當地政府出動14架無人機監控，沿路投食，希望引導象群掉頭。目前外界也有質疑聲音，為何不使用麻醉槍應對？專家卻強烈警告，對大象使用麻醉會更大災難，並且加深人象之間衝突。

從去年3月開始，400多天的時間裡，雲南西雙版納叢林的野象群一路向北，走走停停地行進了近500公里抵達昆明。陸續從村民拍攝影片顯示，大象、小象們晃著圓滾滾的身軀，在水泥路上散步，或是去民房裡找吃的。

據了解，不少居民房屋的門變形，窗戶玻璃被象鼻打碎，廚房狼藉。有村民稱，「大象把玉米、米和麵條都吃了，冰箱、電磁爐、門和床被破壞。」有些路邊的防護鐵絲網也被撞壞，象群北向流浪七個多月下來，對沿路居民造成損失超過百萬人民幣。

▲▼雲南野象、亞洲象、昆明 。（圖／翻攝 紅星新聞、央視）

▲村民一路放置有裝滿水的臉盆和玉米秸稈。（圖／翻攝 紅星新聞）

雲南省林草局介紹，明市晉寧區現場指揮部共投入應急處置人員及警力630人，出動各類應急車輛106輛、無人機14架，儲備象食15噸，投食3.6噸。當象群抵達農村、縣城之前，安排渣土車堵住熱鬧區域，並且請居民一路放置有裝滿水的臉盆和玉米秸稈。

▲▼雲南野象、亞洲象、昆明 。（圖／翻攝 紅星新聞、央視）

▲大陸專家不建議使用麻醉槍讓雲南野象群歸鄉。（圖／翻攝 紅星新聞）

對於野象群的這次遷徙，不少大陸民眾十分困惑，為什麼不提前引導？或者是使用麻醉槍捕捉，再把大象運回去。

對此，北京師範大學生命科學學院教授張立表示，目前情況暫時可以不採用麻醉捕捉的辦法，「以前越南也有保護機構搬運亞洲象採用麻醉和遠程運輸的方式，但並未成功，造成大象死亡。」

張立說，雖然有專門適用於大象的麻醉劑，必須使用得宜；麻醉的過程中也有許多細節，比如，盡量遠離水源，以防麻醉成功後跌入水塘窒息。另外，麻醉的時間也要掌握的特別恰當等。

張立進一步說，亞洲象是群居的動物，社會性非常強，當人捕捉或者麻醉一頭大象的時候，其他象群個體會出於保護的目的，可能會對人造成傷害，並且對人產生不信任或者報復的行為，這實際上也會激化人象衝突。「因此，目前不建議用麻醉槍捕捉的方式。」

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