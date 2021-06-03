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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

警戒象首次曝光！急行象軍團「已進入昆明市」　12架無人機監控　

記者任以芳／綜合報導 

雲南15頭野生亞洲象群歷經七個月北遷流浪，今（3日）已經抵達昆明市轄區。當地政府兩級啟動應急方案，現場12架無人機不間斷監測。有網友拍下野象急行軍畫面，行走十分快速，塵土飛揚。

《海客新聞》影片顯示，「斷鼻家族」象群不停趕路，可能受到周邊村民干擾，大象們穿梭農村小徑時速度飛快，揚起大量塵土，後面還有一隻大象押後環顧四周，疑似是傳說中警戒象。

▲▼ 疑似獨自警戒的公象 。（圖／翻攝 權威渠道 ）

▲ 疑似獨自警戒的公象 。（圖／翻攝 權威渠道 ）

根據《澎湃新聞》引用「權威渠道」1日關於大象在山林中影片，內容拍到一頭體型龐大的公象獨自穿梭在山林中，這也是「警戒象」首次曝光。

報導稱，西雙版納國家級自然保護區管護局科學研究所高級工程師王巧燕介紹，「警戒象一般與象群拉開了距離，一旦有情況，會向象群嘶鳴、踩踏地面發出警告。」

目前，15頭野象群繼續一路向北，昨（2日）下午進入昆明市晉寧區。當地兩級啟動應急處置預案，現場12架無人機不間斷監測，全面開展佈防，緊急增調渣土車，封堵周邊入村道路，迅速組織群眾撤離，實施投食誘導，確保人像安全。

同一時間，昆明市、玉溪市現場指揮部同步運行，兩地投入應 急處置人員及警力675人，出動應急車輛62輛、無人機12架，昆明市儲備象食10噸，省市區三級通力合作，開展24小時不間斷監測，及時發布預警信息，全面落實應急措施。

▼雲南15頭野象「已經壓境昆明！」。（圖／翻攝新京報）

▲▼雲南15頭野象「距昆明只剩2公里」　再不掉頭「下午就會抵達！」。（圖／翻攝新京報）

　　

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