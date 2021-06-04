「媽，抱抱！」女童墜12米深井哭到缺氧　消防員12小時挖山救援

記者任以芳／綜合報導

雲南一名2歲女童2日失足掉進廢棄的灌溉井裡，整個人卡在深12米的位置，由於井口狹小成人無法下去救援。當地消防人員從日到夜直接開挖山體，期間補段像深井輸送氧氣，12小時大搶救，女童終於獲救。

這起意外事件發生在雲南昆明市紅河蒙自市草壩鎮一處石榴園，現場有一口深達15米的廢棄灌溉井，井口只有40厘米左右，女童掉落在井內12米左右的位置被一塊木頭死死卡住，「井深口窄」造成消防人員帶來極大救援困難。

▼ 女童不斷哭喊，讓人心疼。（圖／翻攝 九派新聞）

▲雲南2歲女童墜入深井，母親焦急在外呼喊。（圖／翻攝 九派新聞）

根據《九派新聞》發布搶救影片顯示，小女童卡在井內淚流滿面，一直哭喊「媽媽！抱抱！」。女童的母親頭髮凌亂，死死盯住深井，一遍又一遍地呼喊，讓女兒不要驚慌。

根據現場情況，消防救援人員本想與套繩的方法把女童拉出井裡；另一邊緊急調集挖機在深井的側邊挖坑，挖至與女童被困井內相同的位置對井壁進行破拆進行營救。

礙於方法一，女童太小無法自己將繩套放入自己的腋下，此時救援工作已持續5個小時，大家只好把希望放在挖山體破壁救援。

由於救援時間持續長，井內空氣稀薄，女童呼吸顯得有些困難，哭喊聲逐漸虛弱，消防救援人員開始向井內輸送空氣。另一頭通過挖土機和人力輪換在灌溉井旁側進行下挖，同時對外壁進行加固保護，以防井壁坍塌，對女童造成二次傷害。

救援行動直到6月3日凌晨4時左右，破壁工程終於到達受困女童的相同位置，消防人員將最後一截井管破拆開，12小時接力救援成功。現場消防員激動大聲呼喊，直對女童說「妳太勇敢了！」最新消息指出，女童緊急送醫後確定無礙。

▼ 雲南女童墜入12米深井成功獲救。（圖／翻攝 九派新聞）