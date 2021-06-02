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15頭野象今可能進入昆明！超瞎直播主「跟蹤拍抖音、沿途撿糞便」

▲▼15頭野象今可能進入昆明！超瞎直播主「跟蹤開抖音、沿途撿糞便」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲一名直播主追蹤野象拍抖音。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南15隻野象持續北上，距離昆明只剩2、3公里，當地政府高度戒備。但令人傻眼的是，竟有抖音直播主見狀跟來「蹭熱度」，甚至有人為了好玩，騎車沿路「撿糞便」，引起許多網友的不滿。

根據《澎湃新聞》報導，一名抖音主播表示，野象北上一直是抖音上的熱點事件，他看見新聞之後，想直播給粉絲看，於是在6月1日抵達玉溪，開始跟蹤象群，「雖然大象危險，但我可以遠距離直播。」

▼有人沿途撿拾大象糞便，稱可以拿回家種花。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼15頭野象今可能進入昆明！超瞎直播主「跟蹤開抖音、沿途撿糞便」。（圖／翻攝澎湃新聞）

還有一名一直關注野象的村民也騎車趕來，他表示，自己騎了10多公里的車，感到清水河尋找大象的糞便，撿拾之後裝在電瓶車上，已經撿了10坨，「好玩，種花也可以。」

報導也提到，象群1日進入了臨滄市的新砦村，距離昆明市晉寧區只有2、3公里，依照目前的遷徙路徑，預計2日下午就有可能進入昆明市晉寧區。

該象群原本居住在西雙版納的自然保護區，目前已遷徙約500公里，北京師範大學生態學教授、國際自然保護聯盟物種生存委員會亞洲象專家組成員張立表示，野生亞洲像作為一種食草動物，循環取食的模式決定它們會有遷徙擴散行為。在他看來，這一象群出走的主要原因還是棲息地的縮減。

▼野象進入村莊，村民嚇得四處逃竄。（圖／翻攝新京報）

▲▼雲南15頭野象「距昆明只剩2公里」　再不掉頭「下午就會抵達！」。（圖／翻攝新京報）

張立指出，早在上個世紀九十年代，已有亞洲象群從西雙版納向北到過普洱地區，後來成了常客，甚至定居。

張立認為，對於目前的情況，還是要繼續進行人工干預，「靠象群自己判斷，它們什麼時候能走回棲息地，能不能走回棲息地，都不好說。」

張立建議，可以利用遙感等科技手段做好規劃，在象群進入人口密集區域之前及時採取相應的疏導、圍堵等措施，「我們知道前方沒有良好棲息地了，但是大像不知道，還是需要引導。」

▲▼雲南15頭野象「距昆明只剩2公里」　再不掉頭「下午就會抵達！」。（圖／翻攝新京報）

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