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彩雲颱風不排除登陸！強對流胞生成　北北基16縣市「午後迎豪雨」

▲▼彩雲颱風警報第8報(6/4 11:30)。（圖／氣象局）

▲颱風今日下半天到明日清晨最接近台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風彩雲逐漸靠近台灣，今日下午到明日清晨是最接近台灣的時間點，受到南方颱風、北方滯留鋒夾擊影響，加上太陽照射，今日午後將有較強的對流雲系發展，各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其北北基、南投及雲嘉山區將有局部性的豪雨發生，且降雨時間可能持續到晚上。

氣象局預報員伍婉華表示，目前颱風中心位於鵝鑾鼻西南方290公里海面上，颱風在移動過程中逐漸減弱，七級風暴風圈半徑也縮小，將逐漸往東北、掃過台灣南端後離開，今日下午到明日清晨是距離台灣最近的時間點，西南邊海面已出現長浪，目前預報路徑的最大可能是颱風中心會以很接近台灣南端陸地的路徑通過，不排除會登陸。

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▲▼颱風。（圖／氣象局）

▲▼受颱風、滯留鋒影響，全台今日都有雨。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

受到颱風靠近影響，今日上半天天氣悶熱，各地高溫34到35度，花東縱谷、南投、台南、高屏近山區河谷地區36度以上，花蓮已出現37.2度高溫。從雷達回波上來看，陸地上已有對流雲系發展，午後將有較強對流雲系發展，各地都有短暫陣雨，並可能出現短時強降雨，氣象局已發布豪雨特報。

而梅雨鋒面目前位在華南沿海地區，對流雲系已開始消長，預計周六、日移到台灣上空，各地降雨將會更加明顯，西半部、東北部還會有短延時強降雨、大雨或局部豪雨，南部山區則有局部大豪雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，彩雲颱風已經呈現明顯高低層分離，接近陸地前應該會降為熱帶性低氣壓，雖然它本身對台灣陸地上的天氣影響不大，但是配合鋒面靠近，會讓大氣狀態變得相當不穩定，午後各地有熱對流雷雨，山區有出現大雷雨機會，提醒大家午後外出要特別注意。

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