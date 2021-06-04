微風信義「一排機車泡水」　熊貓慘困汪洋中！南部人驚：兩個國

記者周亭瑋／綜合報導

中央氣象局發佈大雷雨特報，台北信義區、忠孝東路也陸續傳災情，稍早有網友PO出照片，只見一排路邊機車全泡水，還有外送車輛也慘困水中。

▲停放在路邊的機車都泡水了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友在「爆廢公社」驚呼，「101附近淹大水。」從畫面中可見，這是忠孝東路與松仁路交叉口，道路已是汪洋一片，來往車輛只能涉水前行，還有外送機車直接被困在路中央；而路邊整排機車也慘泡水裡。

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對此，不少中南部網友看傻眼，紛紛回應「不下來台中嗎」、「高雄大晴天」、「來台中啦！台中比較缺水啊啊啊啊啊」、「熊貓大箱是亮點，使命必達」、「台北市可以淹這樣，好扯」、「北部水災~南部旱災~真的是兩個國」、「大雨下來台南好嗎？台南歡迎您」、「為什麼不是下在新竹的水庫」。

▲忠孝東路變水道。（圖／翻攝自爆廢公社）

受到颱風外圍環流、梅雨鋒面南下等影響，中央氣象局今日下午針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨訊息，並同步發佈災防告警訊息，示警範圍包含新北市和台北市，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及注意低能見度下的交通安全。

依據水利署即時水情資訊，台北市文山區、信義區及大安區，以及新北市的新店區，目前時降雨量已超過70至90毫米，同列為一級淹水警戒。