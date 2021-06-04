台北時雨量破2百毫米！氣象局點名「7地區」豪雨彈恐炸到今晚

記者李宜秦／台北報導

由於颱風彩雲逼近，加上北方滯留鋒面、太陽照射等影響，大氣不斷有旺盛對流雲系發展，台北市台大自動雨量站一小時已累積209毫米的雨量，大台北、基隆、北部及中部山區也有40毫米以上時雨量，預計部分地區雨勢可能持續到今晚，而南部、雲林及嘉義山區今晚也可能出現豪雨。

▲北部地區午後下起大雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員伍婉華表示，今日午後旺盛的對流雲系發展，大台北、基隆、北部及中部山區有明顯降雨，台北市台大自動雨量站一小時已累積209毫米的雨量，其他地區也有40到50毫米的時雨量。

▲汐止吉林路因午後大雷雨淹水。（圖／記者張凱喨攝）

目前彩雲颱風位於鵝鑾鼻西南方190公里的海面上，持續往東北方移動，預計下午到晚上有可能減弱為熱帶性低氣壓，不排除登陸機會，颱風中心將影響恆春半島、台東、綠島、蘭嶼，沿海空曠地區將有長浪嶼強陣風，目前西南部已測得三米高長浪。

而今日上午最高溫則出現在台東的37.8度，不過因降雨影響，悶熱狀況已紓解，不過隨著北方鋒面雲系、西南邊颱風外圍環流逼近，各地持續有降雨，也可能出現短時強降雨，且梅雨鋒面結構完整，已有較強對流雲系在發展，周末鋒面將移到台灣上空，西南部山區、西半部、東北部都會有降雨或局部性的大豪雨。





▲北市信義區和平東路淹水。（圖／記者羅婉庭攝）





▲台北市今（4）正午暴雨，天暗如黑夜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼受颱風與梅雨鋒面影響，各地都有降雨，部分地區雨勢恐持續至晚上。（圖／氣象局）