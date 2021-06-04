全台都吃得到！NENE「青陽美乃滋、醬燒洋釀炸雞」重磅回歸了

▲青陽美乃滋炸雞回歸成常態商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控開吃了！2018年進軍台灣的韓國連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」，今年4月把韓國賣破300萬份的超人氣「青陽美乃滋炸雞」搬來台灣，限量開賣掀起搶吃潮，而這罪惡美味即日起成為固定販售口味，同步宣布經典「醬燒洋釀炸雞」也將在6月11日重磅回歸，一定要怒吃一波。另，NENE CHICKEN也預計在6月首度插旗桃園、台南，當地民眾可要好好期待。

▲原味炸雞淋了青陽美乃滋還加洋蔥，甜辣口感超涮嘴。

韓國狂賣300萬份的「青陽美乃滋炸雞」，選用原味炸雞淋上美乃滋拌入青陽辣椒的醬料，甜辣口感再搭配爽口清脆的洋蔥，讓人忍不住一口接一口，4月限量開賣迅速完售，擁有超高人氣。為滿足民眾敲碗，NENE CHICKEN宣布這口味即日起成為固定販售口味，6月11日再加碼經典「醬燒洋釀炸雞」重磅回歸，粉絲們可別錯過，提醒疫情期間多加利用外帶、外送服務。

另，NENE CHICKEN於6月也將正式插旗桃園、台南，「桃園民族店」將於6月11日開幕、「台南西門店」25日接棒登場。除外，為慶祝台灣官方LINE上線，即日起至6月31日凡加入者可免費獲得炸年糕優惠卷1張，只要購滿任何價位炸雞就可使用。

▲麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。（圖／業者提供）

近日麥當勞也宣布「THE BTS MEAL」限定套餐終於登台，BTS成員最愛餐點組合就是「10塊麥克鷄塊餐」，內含10塊雞塊、中薯、中杯飲品外，還有韓國直送2款辣醬「甜辣醬」、「肯瓊醬」（醣醋醬同時提供，但只能選擇2款），尤其餐點包裝像是雞塊盒、飲料杯等全換上BTS代表色「紫色」，就連紙袋也是限定款，欠收到不行。

「THE BTS MEAL」6月9日起至29日於全台麥當勞限時開賣或售完為止，期間所有套餐餐點都會換上紫色限定包裝，不過若是鐵粉絕對要點10塊麥克雞塊餐，才能連2款沾醬一起擁有。提醒現在因疫情期間，麥當勞全門市暫停內用至6月14日，但仍可透過「歡樂送」及2大外送平台foodpanda及Uber Eats訂餐，也建議使用信用卡付費，在家就能吃到這超夯的THE BTS MEAL。

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