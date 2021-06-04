　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台都吃得到！NENE「青陽美乃滋、醬燒洋釀炸雞」重磅回歸了

▲▼NENE CHICKEN推青陽美乃滋炸雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲青陽美乃滋炸雞回歸成常態商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控開吃了！2018年進軍台灣的韓國連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」，今年4月把韓國賣破300萬份的超人氣「青陽美乃滋炸雞」搬來台灣，限量開賣掀起搶吃潮，而這罪惡美味即日起成為固定販售口味，同步宣布經典「醬燒洋釀炸雞」也將在6月11日重磅回歸，一定要怒吃一波。另，NENE CHICKEN也預計在6月首度插旗桃園、台南，當地民眾可要好好期待。

▲▼NENE CHICKEN推青陽美乃滋炸雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲原味炸雞淋了青陽美乃滋還加洋蔥，甜辣口感超涮嘴。

韓國狂賣300萬份的「青陽美乃滋炸雞」，選用原味炸雞淋上美乃滋拌入青陽辣椒的醬料，甜辣口感再搭配爽口清脆的洋蔥，讓人忍不住一口接一口，4月限量開賣迅速完售，擁有超高人氣。為滿足民眾敲碗，NENE CHICKEN宣布這口味即日起成為固定販售口味，6月11日再加碼經典「醬燒洋釀炸雞」重磅回歸，粉絲們可別錯過，提醒疫情期間多加利用外帶、外送服務。

另，NENE CHICKEN於6月也將正式插旗桃園、台南，「桃園民族店」將於6月11日開幕、「台南西門店」25日接棒登場。除外，為慶祝台灣官方LINE上線，即日起至6月31日凡加入者可免費獲得炸年糕優惠卷1張，只要購滿任何價位炸雞就可使用。

▲▼麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。（圖／業者提供）

▲麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。（圖／業者提供）

近日麥當勞也宣布「THE BTS MEAL」限定套餐終於登台，BTS成員最愛餐點組合就是「10塊麥克鷄塊餐」，內含10塊雞塊、中薯、中杯飲品外，還有韓國直送2款辣醬「甜辣醬」、「肯瓊醬」（醣醋醬同時提供，但只能選擇2款），尤其餐點包裝像是雞塊盒、飲料杯等全換上BTS代表色「紫色」，就連紙袋也是限定款，欠收到不行。

「THE BTS MEAL」6月9日起至29日於全台麥當勞限時開賣或售完為止，期間所有套餐餐點都會換上紫色限定包裝，不過若是鐵粉絕對要點10塊麥克雞塊餐，才能連2款沾醬一起擁有。提醒現在因疫情期間，麥當勞全門市暫停內用至6月14日，但仍可透過「歡樂送」及2大外送平台foodpanda及Uber Eats訂餐，也建議使用信用卡付費，在家就能吃到這超夯的THE BTS MEAL。

【你可能也想看】

►可寄杯、冷熱互換！超商「咖啡買6送6」又來了　加碼罐裝咖啡5折喝
►防疫小確幸！手搖飲連13天「指定飲品買1送1」　還有第2杯半價
►只賣20天！「BTS最愛麥當勞餐」登台了　紫色包裝美翻還有2款限定醬

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」
快訊／台灣感謝日本AZ疫苗　國台辦回應了
京元電內部LINE訊息曝光！主管：請假不會擋　但我會記住的
停課到何時？9成3媽媽估：一路到暑假　就算復課會請假
突跳入帳通知！他興奮點開「迎接3萬紓困金」　下秒臉綠了
京元電「狂炸45確診」員工急了　內幕連環爆：只能等中獎
新高峰警訊！　專家憂6／14難解封：社區一堆小破口

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物618年中慶首波4大優惠　獨家合作RO新世代祭超殺強檔

全台都吃得到！NENE「青陽美乃滋、醬燒洋釀炸雞」重磅回歸了

HomePod mini下殺只要300元　10萬份9元麥當勞中薯在家搶

限時2天！超商「大杯美式、拿鐵買2送2」　還有指定商品買1送1

【廣編】防疫宅生活提案！3M無痕五感美學登場　達人接力施展無痕收納術

買得到龍蝦、軟絲！超商「線上菜市場」開張了　還有澎湃肉菜組合

限時4天！42元爽喝超商特大杯美式　哈根達斯冰沙買1送1

叫外送吃！「拿坡里X新東陽」推三星蔥香腸披薩　還放了筍乾、香菇

天天自煮欠一味！「海中牛奶」一匙入味秒助攻

台灣自創能量飲品牌首推咖啡能量飲「Beast野獸」！瞄準新一代年輕上班族

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

新增364例本土、219例校正回歸　 陳時中：疫情有新高峰

吳亦凡「連纏3正妹」狂爆渣男行徑！　遭抖秘戀內幕…私訊截圖全曝光

東森購物618年中慶首波4大優惠　獨家合作RO新世代祭超殺強檔

全台都吃得到！NENE「青陽美乃滋、醬燒洋釀炸雞」重磅回歸了

HomePod mini下殺只要300元　10萬份9元麥當勞中薯在家搶

限時2天！超商「大杯美式、拿鐵買2送2」　還有指定商品買1送1

【廣編】防疫宅生活提案！3M無痕五感美學登場　達人接力施展無痕收納術

買得到龍蝦、軟絲！超商「線上菜市場」開張了　還有澎湃肉菜組合

限時4天！42元爽喝超商特大杯美式　哈根達斯冰沙買1送1

叫外送吃！「拿坡里X新東陽」推三星蔥香腸披薩　還放了筍乾、香菇

天天自煮欠一味！「海中牛奶」一匙入味秒助攻

台灣自創能量飲品牌首推咖啡能量飲「Beast野獸」！瞄準新一代年輕上班族

日網見送疫苗給台「第一反應超暖」！報答震災援助：越艱辛越要互助

20天內7家人染疫死　第8人無法接受打擊又1死他心碎：一天火化4人

快訊／新北消防又有隊員確診！PCR複檢陽性　刑警父親遭匡列隔離

快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」

福斯Golf、Skoda Octavia延遲上市　台灣福斯集團慘成疫情重災戶

獨／京元電45確診！台塑六輕麥寮廠大清消　突召回宿舍員工快篩

惠利是我的！柳俊烈「吃飯眼睛離不開她」上週約會現場被拍了

她隨手放紙箱竟冒出「葫蘆背小貓」　肉肉溢出萌翻千網

金門碼頭工人登陸船與船員近距離聊天　慘遭居家隔離檢疫14天

警冒染疫風險執勤　佛光會贈新興分局N95口罩＋防護衣500組

消費熱門新聞

限時4天！42元爽喝超商特大杯美式

只賣20天！BTS最愛麥當勞套餐登台了

天天自煮欠一味海中牛奶一匙入味

東湖麥當勞1員工染疫急停業消毒

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

美式賣場「獨賣洗衣精」優惠

士力架巧克力、立頓珍奶變身冰棒

NENE「青陽美乃滋、醬燒洋釀炸雞」回歸

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

超商1日限定「咖啡買6送6」又來了

HomePod mini下殺只要300元

超商開賣鐵道便當！大雞腿鋪滿飯上

黑貓、新竹貨運停送部分縣市低溫包裹

「拿坡里X新東陽」推三星蔥香腸披薩

更多熱門

相關新聞

台中朋友注意！手搖杯限時1天「買1送1」

台中朋友注意！手搖杯限時1天「買1送1」

國內疫情雖然尚未趨緩，全台防疫警戒也延長至6月14日，而待在家防疫也是可以叫個外送或外帶大嗑罪惡炸雞、清涼手搖飲。看準外送需求大增，自台中起家的手搖杯「TEA TOP第一味」即日起搶先於指定18門市開賣全新「洛神系列」飲品，酸甜洛神搭配寒天、雪碧等，打造夏日清爽滋味，且6月7日也祭出限時1天「新品買1送1」優惠，把握機會開喝。

這3家美式餐廳也拼外帶商機

這3家美式餐廳也拼外帶商機

海底撈推個人獨享鍋200元有找

海底撈推個人獨享鍋200元有找

關鍵字：

美食情報NENE CHICKEN麥當勞BTS

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

醫激推1個動作「秒測你缺氧沒」　變恐怖色快送醫

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面