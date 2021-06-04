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廣州新增6例　醫院門診停診...番禺餐廳14天禁內用

▲廣州民眾施打新冠疫苗。（圖／CFP）

▲廣州疫情仍持續，多地區再祭出更嚴格的管制措施。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣東疫情持續，廣州昨（4）日再增6名新冠肺炎確診病例，除迅速搭建起可大規模進行核酸檢測的充氣式實驗室，部分地區也採取不同程度的防控措施。據了解，廣州部分醫院為保障患者安全，決定將門診暫停，此外，番禺餐飲業也禁止內用，時間維持14天。

▲▼ 廣州施打疫苗人山人海。（圖／翻攝 好看視頻、23號）

▲ 廣州疫情發生後，民眾施打疫苗人數激增。（圖／翻攝好看視頻）

據廣東疫情防控指揮中心通報，6月3日0至24時，全省新增本土確診病例7例，廣州報告6例，佛山報告1例；另有本土無症狀感染者轉確診病例2例，廣州報告。新增本土無症狀感染者1例，廣州報告。

為疫情防控需要，廣東省中醫院大德路總院門診、廣州醫科大學附屬第一醫院門診、廣州醫科大學附屬腦科醫院芳村門診、荔灣門診等先後停診。

廣東番禺區也發出通知，將暫停餐飲單位內用的範圍擴大至全區所有餐飲服務單位。通告指出，在《廣州市番禺區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於番禺區部分區域暫停餐飲單位堂食的通告》（第7號）的基礎上，將暫停餐飲單位堂食的範圍擴大至全區所有餐飲服務單位，相關餐飲防控措施按照第7號通告規定執行，管控措施實施時間為14天。

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