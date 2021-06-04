綠營圍剿侯友宜原因曝光！　她揭秘竟「跟疫苗有關」

▲國民黨發言人江怡臻呼籲民進黨，不要讓新北市民成為政治鬥爭下的犧牲品。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨政治人物近期不斷批判新北市長侯友宜的防疫政策，民進黨立院黨團昨（3）日更大動作召開記者會痛批新北市確診破3千人。對此，國民黨發言人江怡臻指出，執政黨疫苗政策有缺失，民進黨攻擊新北市防疫的原因，是因為急著轉移人民對於疫苗不足的怒火。

江怡臻表示，疫情要能控制，最主要就是靠疫苗，其他配套都是少移動、不群聚，但疫苗中央政府一年多來都不積極採購，像是羅致政身為新北板橋立委，不替地方向中央爭取更多疫苗，卻只會大噴口水，扯新北防疫後腿，令人相當失望。

她指出，羅致政已經多次散佈錯誤訊息，試圖帶風向都慘遭打臉，中央跟地方本該合作抗疫，但卻看到綠營民代忙著開記者會，屢屢打擊地方政府的努力，既對不起辛苦的醫護警消人員，也對不起新北市民。

她強調，新北市人口眾多且密度極高，新北最早開始八大行業暫停營業，並與台北宣佈停課，防止疫情擴大，若不在第一時間超前中央加強防疫部署，現今的疫情恐怕更難控制，綠營立委鄭運鵬卻反而回過頭來責怪新北市做的太快太早。

此外，她也表示，當疫情從桃園外溢到雙北以來，大家都在盡力控制疫情，不希望疫情繼續擴散，而前線的醫療量能已經幾近崩潰，中央卻看不到地方前線狀況，綠營民代更像是在看在野黨縣市的好戲，操作政治口水，卻又提不出可以幫助人民的具體作為。

江怡臻最後呼籲，羅致政等立委發揮自身影響力，為新北爭取更多的人力、更多的疫苗、更多的預算，不要讓新北市民成為政治鬥爭下的犧牲品。