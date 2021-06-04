侯友宜防疫民調第一　羅智強爆：綠營正式啟動「誅侯計畫」

▲▼從《ETtoday新聞雲》於去（2020）年6月進行第一次後蔡英文時期的十大領袖排名調查開始，至今已屆滿一年的觀察時間，侯友宜在歷次調查中，始終都維持高檔的看好度，繼續穩居第一名。

記者徐政璿／台北報導

國內疫情延燒，《ETtoday新聞雲》在這波疫情中，針對台灣政治人物知名度和影響力調查，新北市長侯友宜排名居冠。不過，台北市議員羅智強爆料，在防疫時刻，民進黨眼紅侯友宜是全台灣民調第一的政治人物，正積極啟動「誅侯計畫」。

民進黨政治人物近期不斷批判侯友宜的防疫政策，民進黨立院黨團昨（3）日更大動作召開記者會痛批新北市確診破3千人。羅智強加碼爆料，民進黨現在要用網路民調打侯，就是「誅侯計畫」的重要方略。

羅智強說，侯友宜正在收拾桃園市長鄭文燦3+11與諾福特的爛攤子，焦額爛額的在疫情最嚴重的新北，為人民捍衛防疫山海關，我們能做的不多，就是用投票表達力挺。

國民黨發言人江怡臻則指出，執政黨疫苗政策有缺失，民進黨攻擊新北市防疫的原因，是因為急著轉移人民對於疫苗不足的怒火。

江怡臻表示，疫情要能控制，最主要就是靠疫苗，其他配套都是少移動、不群聚，但疫苗中央政府一年多來都不積極採購，像是羅致政身為新北板橋立委，不替地方向中央爭取更多疫苗，卻只會大噴口水，扯新北防疫後腿，令人相當失望。

她也指出，當疫情從桃園外溢到雙北以來，大家都在盡力控制疫情，不希望疫情繼續擴散，而前線的醫療量能已經幾近崩潰，中央卻看不到地方前線狀況，綠營民代更像是在看在野黨縣市的好戲，操作政治口水，卻又提不出可以幫助人民的具體作為。

江怡臻呼籲，羅致政等立委發揮自身影響力，為新北爭取更多的人力、更多的疫苗、更多的預算，不要讓新北市民成為政治鬥爭下的犧牲品。