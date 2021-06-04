獨／父重症亡確診兒哭求他！台中9口染疫隔離無法辦喪事　母也惡化

▲台中北屯群聚傳播鏈。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中傳出第一例新冠重症病患死亡案例，死者是78歲筍農李老先生。由於依法遺體需在24小時內火化，但李家一家9口染疫，全被隔離或收治住院，唯一沒被隔離的姊姊又在苗栗，老父親離世時，全家沒人能協助處理後續喪葬事宜，李家二子心急如焚哭著打電話給市議員曾朝榮求助，在曾朝榮奔走、協助募款下，才幫助李家完成李老先生後事。

曾朝榮表示，面對摯愛離世，李家一家老小、大人都悲痛不已，但所有人都被隔離，沒人有辦法聯絡禮儀公司，處理棺木、骨灰罈、塔位等事宜，而他接到李家二子電話後，先自己捐了10萬元幫忙，後來又在善心人士幫助下，不到半小時就募款到40萬元，總計50萬元捐到市政府成立專責基金，協助李家處理後事。

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曾朝榮也提到，李家獲知老父親離世，全家人都悲痛不已，而失去老伴的李老太太3日也血氧狂掉轉重症，兒子媳婦們心痛父親離世，又擔心老母親狀況，令人不捨。

曾朝榮說，台中有多起家庭群聚案件，李家的情況也有可能在其他家庭出現，台中市政府不要再讓此憾事發生，應該盡速制定S0P殯葬協助服務流程，包括施棺，捐骨灰罈，暫放公家納骨塔，讓隔離的孝家眷能安心，減少喪痛，另外，也要針對家庭個案安排專責人員，照護染疫家庭的需求，協助彼此聯繫等，一起撐過染疫難關。

▲78歲父重症病逝，全家染疫未能送終，李家2子心急哭第一時間求助市議員曾朝榮。（圖／游瓊華攝）