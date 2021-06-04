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飛美打疫苗要花多少錢？　網估「這數字」：負擔得起就去

▲▼黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲名嘴黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

實習記者陳妙津／綜合報導

本土新冠疫情大爆發，卻面臨疫苗不足的窘境，不少有經濟能力的民眾紛紛搶訂機票，飛往國外打疫苗。這股「赴美出打潮」從長榮航空班次即可看出，洛杉磯航班自6月7日起，由每周三班改為每周七班，也就是「天天飛」。一名網友即表示，「趨吉避凶是人的天性，如果經濟許可，本來就是給自己多一個選擇而已」。po文一出引發兩極熱議，還有網友估算赴美打疫苗的費用。

一名網友在Dcard以「各位開始買機票了吧」為題發文，表示剛剛看到新聞，赴美訂位已經滿到6月下旬。他從上週就在想，如果疫情壓不下來，疫苗又無法儘速入關，應該有人會開始計畫來美國打，果然新聞就出來了。「各位有計劃要來美國打疫苗的，動作也要快呀！很多時候還是要靠自己救自己。」

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▲▼桃園機場,狗,旅客,華航,人潮,疫情。（圖／記者黃宥寧攝）

▲桃園機場3日晚人潮。（圖／記者黃宥寧攝）

有網友看後不滿回應，「國外疫情時逃回台灣到處放毒，現在又逃回國外打疫苗」、「感覺像世界末日一樣，有錢有權、或是特殊技術行業的才能上諾亞方舟，我們這種社會底層就只能靜靜的在家中迎接災難的到來」、「羨慕有錢就能逃」、「疫苗也不是100%免疫，希望出去就別回來」、「你這樣讓我覺得打仗的時候 台灣大概只剩老殘窮吧」。

還有網友估算了一下赴美打疫苗的費用，「一趟35萬到45萬元，含吃喝玩樂，負擔得起的就去吧」、「住宿最少要五週左右，如果五星級+商務艙，確實要50萬」。也有部分網友認為都是個人自由選擇，不用太介意，「老實說價格也不是貴到無法無天，為什麼那麼多人要生氣？是這樣就沒有台灣價值嗎？」、「有部分是留學生要回去上課了」。

有網友則從防疫角度來看這波逃難潮，「台灣目前沒疫苗是事實，要是我夠有錢還不立刻飛去其他國家打疫苗，然後過正常生活」、「打一針少一個傳播鏈，少死一個人」、「其實可以去西雅圖打，美國西雅圖控制的蠻好的，長榮有直飛」、「我哥長榮航勤，他說每個出國的客人都說要去打疫苗，沒有以外的答案」、「有能力的快點把疫苗打一打，這樣子才能夠更快的群體免疫」。

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