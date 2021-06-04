松山之亂「首部曲」真相曝　闖禍教官與同事「第3性公關店」續攤

▲松山之亂案發前，楊姓教官與另外2名警員在特定人士邀約下前往第3性公關店飲酒。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局發生黑衣人衝進分局砸毀電腦，北市柯文哲下令徹查，調查報告也在3日曝光，卻發現楊姓教官闖禍前，竟然是跟同分局的偵查隊、派出所成員，接受民間友人邀約，前往中山區的酒店飲酒，沒想到卻在警方調查時，只輕描淡寫聲稱是「聚餐」。

松山分局楊姓教官，4月間酒後返回分局，在分局附近與10名男子爆口角後，跑進分局一樓的中崙派出所，遭嗆聲的10人追進派出所要捉楊，其中1人更砸毀電腦，整件事情在《靠北警察》曝光後，雙方一度上演握手言和的戲碼。

但調查報告提及，楊姓教官在當天返所前，曾與松山分局三民派出所潘姓警員、偵查隊余姓小隊長吃飯，吃完飯後又在潘曾偵辦過的對象「阿龍」邀約下，前往中山區的第3性公關店飲酒作樂。

但是楊等3人，在警方的詢問中僅簡單敘述「聚餐」，直到事情鬧開了，督察室第2次調查，3人才坦承有接受邀約前往第3性公關店喝酒，且又涉及與特定人士交往，所以市府政風處也對此另案調查。

最後松山分局督察組長明知所長刪除畫面，卻寫不實新聞稿給分局長批閱，而分局長又在記者會前明知監視器已經刪除，卻對外聲稱「是停電造成的」，重創機關形象。

松山分局長林志則後表示，，4/22召開記者會前的會議，他並未看到所長的職務報告，所長也僅表達會不會操作電腦時程序錯誤才將影像格式化，但他與在場幹部均認為不可能誤按一個按鍵就格式化，才會詢問是否可能因停電造成。

當時其他幹部也覺得有此可能，才會對外有停電的說法，並非事先得知遭滅證，更沒有刻意說謊，這些於北市政府的專案調查中都有詳細的論述。

台北市警察局表示，有關前松山分局長林志誠已經處分非主管職位，近期將會針對涉案相關人員是否另涉行政責任，作出決定。

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