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社會 社會焦點 保障人權

獨／「趴下！新北4警拔槍喝斥可疑人士　所長到場傻眼：教官好

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林警方接到民眾報案稱，「有人有槍！」員警全副武裝到某間公司前要求開門，看到兩人走出門口，員警大聲喝斥，「手舉高走出來！給我趴下」被吼的其中一人拿出名片解釋，「我是樹林警顧問團團長，之前也是你們教官」，所長到場一眼認出是自己人，尷尬說，「教官好！」現場也無槍枝，原來是虛驚一場。

▲▼拔槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警員拔槍要求顧問團長趴下，後來發現是烏龍一場，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據警方密錄器畫面，可看到4名員警拔槍要求把手舉高並趴下，顧問團長黃炳嘉（以下稱顧問團長）冷靜拿出皮夾裡的名片給員警看，後來所長到場了解狀況，該公司是顧問團長設立，裡頭並沒有任何槍枝。

報案人是顧問團長的弟弟，就是人稱「樹林蝙蝠俠」，桃園客運董事黃炳勳（以下稱蝙蝠俠），原來兄弟倆長期不睦，過去就曾發生過不少衝突。

▲▼拔槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

本月2日，蝙蝠俠幫一名道上友人的老婆喬骨，蝙蝠俠發現友人有帶小弟陪同，喬骨完說，「有人得罪我，要找我麻煩」，友人情義相挺，帶了小弟來到顧問團長的公司門前嗆聲，結果公司一開門，該名友人往裡頭一看是顧問團長，而他們倆也是好友，因此原本要砸場的局面變成開心泡茶的聚會。

蝙蝠俠發現情勢不對，因此站在公司門口嗆聲，顧問團長氣不過，拿起2根旗竿狠狠揍人，蝙蝠俠手部受傷離開，報案稱有人持槍，並用槍托打他。員警獲報立即趕到現場並拔槍，最後才發現是烏龍一場。

▼顧問團長拿旗桿狂K蝙蝠俠。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼旗桿。（圖／記者陳雕文攝）

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