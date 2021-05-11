松山之亂「所長、巡佐處緩起訴」　北市警：尊重偵查結果



▲松山分局之亂全案偵結，北市警方表示，「尊重偵查結果」。（圖／記者劉昌松攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局中崙派出所，4月發生楊姓教官嗆人雙方追進派出所，1名黑衣人砸毀派出所電腦，所長將監視器刪除依滅證罪送辦，全案今天偵結，滅證的所長、巡佐獲緩起訴，副所長則是不起訴；北市警局對此則表示：尊重偵查結果。

松山之亂在台北地檢署偵辦2周之後，在11日上午全案偵查終結，前前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光被依滅證罪緩起訴，副所長顏敏森則不起訴處分；另外砸毀電腦的黑衣人則依害公務起訴。

松山分局前教官楊忠蒞在4月16日凌晨酒後朝一群黑衣人嗆聲，被一大群黑衣人追著跑進中崙所，楊忠蒞一股腦兒衝到樓上，1名黑衣人氣不過，拿起椅子砸壞公務用電腦螢幕，警方遭質疑未依法查辦，有受到關說包庇疑慮。

事後有質疑聲浪表示，有北市議員找北市警局長陳嘉昌、松山分局長林志誠關說，陳嘉昌與林志誠2人也到北檢，親自交給檢察官勘查，事後調查清楚未見有施壓、關說或指示將影片格式化的訊息。

北市警局表示，本案並無「請託、關說、施壓」等情事，完全是因為派出所長與巡佐思慮不周，所以逕行刪除電腦資料導致，最後也針對北檢全案偵結，北市警局也予以尊重。

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