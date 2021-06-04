遠距成為防疫趨勢　慎選家電才能提升居家防禦力、讓工作更專注

▲Dyson Purifier Cool二合一空氣清淨機TP09將噪音降低20%，在家工作也能擁有舒適、寧靜的辦公環境。（圖／Dyson提供，下同）



科技中心／綜合報導

過去一年，疫情大幅改變全球民眾的生活形態，台灣近來也因疫情升溫，許多企業紛紛實施遠距工作，藉由減少通勤，降低員工染疫的風險。家，從原先單純私生活的場域，肩負辦公空間的任務，待在家的時間變得更長，如何維持居家環境的舒適、守護全家人的健康成為一大挑戰。知名家電品牌Dyson旗下擁有空氣清淨機、無線吸塵器、吹風機以及燈具等產品系列，透過Dyson獨家科技，民眾在疫情期間也能提升家中防禦力、讓工作更專注。

為居家空氣品質把關，Dyson二合一甲醛偵測空氣清淨機有效淨化全室汙染物

「家中空氣一定比外頭更潔淨」，這是一般人普遍的迷思，實際上室內環境也潛藏著許多有害健康的污染。根據Dyson近期發布的《國人室內空氣品質認知與居家行為調查》，烹飪、點燃香氛精油、關窗開空調等都是國人造成家中空氣汙染的常見行為。長時間在這樣的環境下辦公，可能導致呼吸道症狀或其他健康危害，可見室內空氣品質不容忽視。

Dyson二合一甲醛偵測空氣清淨機TP09，透過24個關鍵點高壓密封，達到全機符合HEPA H13標準，可防止汙染空氣繞過濾網回流室內。產品說明指出，全密封HEPA過濾系統可以捕捉H1N1病毒，及99.95%小至0.1微米的微粒，如過敏原、花粉、黴菌等。全新加入的固態甲醛感應器，能夠獨立、持續及準確偵測甲醛，並透過Dyson Cryptomic分解甲醛科技，持續有效消滅甲醛，同時提供更寧靜的使用體驗，噪音降低達20％，即使居家辦公也不必擔心受干擾。Dyson空氣清淨機更經過獨家POLAR實驗法驗證，在完全密閉、面積接近一般家庭客廳大小（81立方公尺，約8坪）的實驗空間，以更高標準檢視Dyson空氣清淨機能夠有效均勻淨化全室空氣。相較於部分傳統空氣清淨機一般在30立方公尺（約4坪）的小型實驗室進行測試，Dyson空氣清淨機的設計將更貼近真實居家環境。

更多產品訊息：https://lihi.tv/0dudK

病毒可能藏在灰塵中，新一代Dyson V11具備強勁吸力、多元吸頭配件，讓家中乾淨零死角

大部分人都以為清除肉眼可見的灰塵就等同於乾淨，作為全球唯一擁有微生物學實驗室的吸塵器製造商，Dyson透過《全球灰塵研究報告》指出，家中灰塵是由有形與無形的分子所組成，且其中更含有對人身體有害的成分，例如：23%塵蟎排泄物、19%病毒、16%細菌等，唯有徹底執行居家清潔工作，才能打造舒適健康的遠距辦公環境。

新一代Dyson V11 無線吸塵器配備Dyson Hyperdymium馬達、Radial Root Cyclone氣旋集塵科技，展現強大的吸力表現，同時擁有多達11款的吸頭配件，滿足家中方方面面的清潔需求。此外，新一代Dyson V11無線吸塵器具備完全密封的6層過濾系統，有效鎖住99.99%小至PM0.3的微塵，防止灰塵再回到空氣中，排出乾淨的空氣。由於疫情期間打掃頻次大幅增加，無線吸塵器的電池續航也是一大關鍵，在節能模式下，新一代Dyson V11無線吸塵器可運行60分鐘，且藉由可更換電池設計，還能實現長達120分鐘的雙倍續航力。

更多產品訊息：https://lihi.tv/A4YqA

▲新一代Dyson V11無線吸塵器擁有強勁吸力，再搭配多達11款吸頭配件，滿足家中方方面面的清潔需求，有效提升打掃效率，讓你有更多時間聚焦在工作上。



每天洗頭遠離病菌，Dyson Supersonic吹風機迅速吹乾、造型，在家工作也能保持甜美形象

由於居家防疫、遠距工作，外出頻次驟降，連帶也減低了洗頭頻率。然而，近期有許多專家建議，疫情期間若有外出，返回家中後一定要洗澡與洗頭，避免把病毒帶回家中。除了清潔之外，吹乾也是維護髮質非常重要的步驟，台灣夏季氣候潮濕悶熱，千萬不要因為一時發懶，造成頭皮屑或脂漏性皮膚炎等頭皮健康問題。

Dyson Supersonic吹風機限量全桃紅色版配備四款磁吸造型配件，包括：順髮吹嘴、造型集風吹嘴、捲髮烘罩、柔和乾髮吹嘴，在家就能完成吹整與簡單造型。值得一提的是，Dyson獨家的Air Multiplier氣流倍增專利技術，能集中快速吹乾和鎖住頭髮水分，迅速完成完美柔順的Work from Home髮型，開啟一天的好精神。此外，其擁有智能溫控功能，每秒可偵測溫度40次，避免高溫造成秀髮及頭皮損傷。

更多產品訊息：https://lihi.tv/2YrdQ

▲Dyson Supersonic吹風機限量全桃紅色版配備四款磁吸造型配件，在家就能輕鬆打造完美、柔順的Work from Home髮型。



遠距辦公和線上學習的好幫手！Dyson Lightcycle Morph燈具不僅護眼、更智慧

大部分台灣家庭都是採單一光源，燈座裝置於天花板上，以大範圍區域投射燈光，書桌位置並不在適當的光源下，若是辦公環境的光源不足或角度不對，都可能造成雙眼不適與疲勞。Dyson Lightcycle Morph燈具就以「日光」為靈感，追蹤用戶所在地的日光，智慧調整色溫與亮度，打造符合全天候需求的照明。同時，Dyson Lightcycle Morph更擁有四種照明功能，可以隨著使用需求彈性調整，例如：「工作照明」運用白色光線讓在家工作能更專注；「背景照明」將燈光照射於牆面，營造出柔和的背景光；「展示照明」以明亮的光線投射於畫作或藝術品上，為美感加分；「氣氛照明」則透過燈管營造舒適、放鬆的氛圍，最適合結束一天工作後的療癒時光。

更多產品訊息：https://lihi.tv/TAjWK

▲Dyson Lightcycle Morph擁有四種照明功能，隨著使用需求彈性調整，連接Dyson Link應用程式，還能依據用戶年齡自動調節建議亮度，全方位呵護眼睛的健康。