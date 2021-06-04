　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

遠距成為防疫趨勢　慎選家電才能提升居家防禦力、讓工作更專注

▲▼Dyson,遠距辦公,家電。（圖／dyson提供）

▲Dyson Purifier Cool二合一空氣清淨機TP09將噪音降低20%，在家工作也能擁有舒適、寧靜的辦公環境。（圖／Dyson提供，下同）

科技中心／綜合報導

過去一年，疫情大幅改變全球民眾的生活形態，台灣近來也因疫情升溫，許多企業紛紛實施遠距工作，藉由減少通勤，降低員工染疫的風險。家，從原先單純私生活的場域，肩負辦公空間的任務，待在家的時間變得更長，如何維持居家環境的舒適、守護全家人的健康成為一大挑戰。知名家電品牌Dyson旗下擁有空氣清淨機、無線吸塵器、吹風機以及燈具等產品系列，透過Dyson獨家科技，民眾在疫情期間也能提升家中防禦力、讓工作更專注。

為居家空氣品質把關，Dyson二合一甲醛偵測空氣清淨機有效淨化全室汙染物

「家中空氣一定比外頭更潔淨」，這是一般人普遍的迷思，實際上室內環境也潛藏著許多有害健康的污染。根據Dyson近期發布的《國人室內空氣品質認知與居家行為調查》，烹飪、點燃香氛精油、關窗開空調等都是國人造成家中空氣汙染的常見行為。長時間在這樣的環境下辦公，可能導致呼吸道症狀或其他健康危害，可見室內空氣品質不容忽視。

Dyson二合一甲醛偵測空氣清淨機TP09，透過24個關鍵點高壓密封，達到全機符合HEPA H13標準，可防止汙染空氣繞過濾網回流室內。產品說明指出，全密封HEPA過濾系統可以捕捉H1N1病毒，及99.95%小至0.1微米的微粒，如過敏原、花粉、黴菌等。全新加入的固態甲醛感應器，能夠獨立、持續及準確偵測甲醛，並透過Dyson Cryptomic分解甲醛科技，持續有效消滅甲醛，同時提供更寧靜的使用體驗，噪音降低達20％，即使居家辦公也不必擔心受干擾。Dyson空氣清淨機更經過獨家POLAR實驗法驗證，在完全密閉、面積接近一般家庭客廳大小（81立方公尺，約8坪）的實驗空間，以更高標準檢視Dyson空氣清淨機能夠有效均勻淨化全室空氣。相較於部分傳統空氣清淨機一般在30立方公尺（約4坪）的小型實驗室進行測試，Dyson空氣清淨機的設計將更貼近真實居家環境。

更多產品訊息：https://lihi.tv/0dudK

病毒可能藏在灰塵中，新一代Dyson V11具備強勁吸力、多元吸頭配件，讓家中乾淨零死角

大部分人都以為清除肉眼可見的灰塵就等同於乾淨，作為全球唯一擁有微生物學實驗室的吸塵器製造商，Dyson透過《全球灰塵研究報告》指出，家中灰塵是由有形與無形的分子所組成，且其中更含有對人身體有害的成分，例如：23%塵蟎排泄物、19%病毒、16%細菌等，唯有徹底執行居家清潔工作，才能打造舒適健康的遠距辦公環境。 

新一代Dyson V11 無線吸塵器配備Dyson Hyperdymium馬達、Radial Root Cyclone氣旋集塵科技，展現強大的吸力表現，同時擁有多達11款的吸頭配件，滿足家中方方面面的清潔需求。此外，新一代Dyson V11無線吸塵器具備完全密封的6層過濾系統，有效鎖住99.99%小至PM0.3的微塵，防止灰塵再回到空氣中，排出乾淨的空氣。由於疫情期間打掃頻次大幅增加，無線吸塵器的電池續航也是一大關鍵，在節能模式下，新一代Dyson V11無線吸塵器可運行60分鐘，且藉由可更換電池設計，還能實現長達120分鐘的雙倍續航力。

更多產品訊息：https://lihi.tv/A4YqA

▲▼Dyson,遠距辦公,家電。（圖／dyson提供）

▲新一代Dyson V11無線吸塵器擁有強勁吸力，再搭配多達11款吸頭配件，滿足家中方方面面的清潔需求，有效提升打掃效率，讓你有更多時間聚焦在工作上。

每天洗頭遠離病菌，Dyson Supersonic吹風機迅速吹乾、造型，在家工作也能保持甜美形象

由於居家防疫、遠距工作，外出頻次驟降，連帶也減低了洗頭頻率。然而，近期有許多專家建議，疫情期間若有外出，返回家中後一定要洗澡與洗頭，避免把病毒帶回家中。除了清潔之外，吹乾也是維護髮質非常重要的步驟，台灣夏季氣候潮濕悶熱，千萬不要因為一時發懶，造成頭皮屑或脂漏性皮膚炎等頭皮健康問題。

Dyson Supersonic吹風機限量全桃紅色版配備四款磁吸造型配件，包括：順髮吹嘴、造型集風吹嘴、捲髮烘罩、柔和乾髮吹嘴，在家就能完成吹整與簡單造型。值得一提的是，Dyson獨家的Air Multiplier氣流倍增專利技術，能集中快速吹乾和鎖住頭髮水分，迅速完成完美柔順的Work from Home髮型，開啟一天的好精神。此外，其擁有智能溫控功能，每秒可偵測溫度40次，避免高溫造成秀髮及頭皮損傷。

更多產品訊息：https://lihi.tv/2YrdQ

▲▼Dyson,遠距辦公,家電。（圖／dyson提供）

▲Dyson Supersonic吹風機限量全桃紅色版配備四款磁吸造型配件，在家就能輕鬆打造完美、柔順的Work from Home髮型。

遠距辦公和線上學習的好幫手！Dyson Lightcycle Morph燈具不僅護眼、更智慧

大部分台灣家庭都是採單一光源，燈座裝置於天花板上，以大範圍區域投射燈光，書桌位置並不在適當的光源下，若是辦公環境的光源不足或角度不對，都可能造成雙眼不適與疲勞。Dyson Lightcycle Morph燈具就以「日光」為靈感，追蹤用戶所在地的日光，智慧調整色溫與亮度，打造符合全天候需求的照明。同時，Dyson Lightcycle Morph更擁有四種照明功能，可以隨著使用需求彈性調整，例如：「工作照明」運用白色光線讓在家工作能更專注；「背景照明」將燈光照射於牆面，營造出柔和的背景光；「展示照明」以明亮的光線投射於畫作或藝術品上，為美感加分；「氣氛照明」則透過燈管營造舒適、放鬆的氛圍，最適合結束一天工作後的療癒時光。

更多產品訊息：https://lihi.tv/TAjWK

▲▼Dyson,遠距辦公,家電。（圖／dyson提供）

▲Dyson Lightcycle Morph擁有四種照明功能，隨著使用需求彈性調整，連接Dyson Link應用程式，還能依據用戶年齡自動調節建議亮度，全方位呵護眼睛的健康。

ET快訊
快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」
快訊／台灣感謝日本AZ疫苗　國台辦回應了
京元電內部LINE訊息曝光！主管：請假不會擋　但我會記住的
停課到何時？9成3媽媽估：一路到暑假　就算復課會請假
突跳入帳通知！他興奮點開「迎接3萬紓困金」　下秒臉綠了
京元電「狂炸45確診」員工急了　內幕連環爆：只能等中獎
新高峰警訊！　專家憂6／14難解封：社區一堆小破口

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

空氣清淨機晉升必要小家電　準確掌握購買動機脫穎而出

遠距成為防疫趨勢　慎選家電才能提升居家防禦力、讓工作更專注

Google發表Pixel Buds A-Series入耳式耳機！充電15分鐘可聽3hrs

iPhone 13新色「寶寶藍」、芭比粉太美！傳電池容量將大升級

WFH慘況出籠！衣物量暴增、天天杯盤狼藉讓你懷疑EQ　換上智慧家電一秒變身智慧爸媽

疫情底下的新經濟！App Store在2020年營業額高達6,430億美元

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

新增364例本土、219例校正回歸　 陳時中：疫情有新高峰

吳亦凡「連纏3正妹」狂爆渣男行徑！　遭抖秘戀內幕…私訊截圖全曝光

遠距成為防疫趨勢　慎選家電才能提升居家防禦力、讓工作更專注

Google發表Pixel Buds A-Series入耳式耳機！充電15分鐘可聽3hrs

iPhone 13新色「寶寶藍」、芭比粉太美！傳電池容量將大升級

WFH慘況出籠！衣物量暴增、天天杯盤狼藉讓你懷疑EQ　換上智慧家電一秒變身智慧爸媽

疫情底下的新經濟！App Store在2020年營業額高達6,430億美元

快訊／新北消防員又有人確診！PCR複檢陽性　刑警父親遭匡列隔離

快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」

福斯Golf、Skoda Octavia延遲上市　台灣福斯集團慘成疫情重災戶

獨／京元電45確診！台塑六輕麥寮廠大清消　突召回宿舍員工快篩

惠利是我的！柳俊烈「吃飯眼睛離不開她」上週約會現場被拍了

她隨手放紙箱竟冒出「葫蘆背小貓」　肉肉溢出萌翻千網

金門碼頭工人登陸船與船員近距離聊天　慘遭居家隔離檢疫14天

警冒染疫風險執勤　佛光會贈新興分局N95口罩＋防護衣500組

空軍士官長服役18年「酒駕遭退伍」　法院一關鍵讓他繼續當兵

重摔柔道童今起訴　母怒轟黑牌惡教練毫無悔意：失望又痛心

3C家電熱門新聞

iPhone 13新色「寶寶藍」太美

谷歌新耳機Pixel Buds A亮相

WFH慘況多！富及第讓爸媽變智慧

穿戴式健康錶隨時掌控血氧！專屬

慎選家電提升居家防禦工作更專注

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

停電後復電「傷電器」2步驟解決

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

realme GT 5G 戰神曙光版開箱

Netflix下架犬夜叉等13部影片

恩智浦：物聯網設備將達500億部

冷氣開整天更省？專家：不一定準

雷蛇智慧口罩　內建麥克風

App Store去年營業額高達6,430億

更多熱門

相關新聞

大同3C防疫最強檔　守護健康一起來

大同3C防疫最強檔　守護健康一起來

防疫首件事就是出門回家後將身上衣物立即脫下換洗。大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R122DTG)擁有溫水洗五段溫控，包括90°C高溫洗淨有效滅菌、60°C除螨抑菌防止過敏發生機率、40°C抑臭去油汙還給衣物清新好氣味、30°C溫和洗滌提升洗劑溶解量加強洗淨效果與20°C常溫節能合適洗滌精緻衣物。

8成人壓力減輕！遠距工作5大優點

8成人壓力減輕！遠距工作5大優點

在家上班超幸福？主人恐讓毛孩壓力大

在家上班超幸福？主人恐讓毛孩壓力大

兩廳院推視訊背景　免驚「亂入」

兩廳院推視訊背景　免驚「亂入」

在家上班阿金「瘋狂討抱」干擾媽

在家上班阿金「瘋狂討抱」干擾媽

關鍵字：

Dyson遠距辦公家電

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

醫激推1個動作「秒測你缺氧沒」　變恐怖色快送醫

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面