松山社大停課不停學　邀美后李昱欣、健身藝人唐玲分任宣傳雙使

▲ 臺北市松山社區大學邀請美后李昱欣錄播線上防疫教育。（圖／臺北市松山社區大學提供，下同）

台北訊

雖然全國學校及社區大家，因為疫情防疫提升至三級警戒而停課，臺北市松山社區大學秉持推動「停課不停學，學習不停歇」的終身教育理念，停課期間還邀請到選美皇后李昱欣，健身藝人唐玲分任宣傳大使為松山社大網站及臉書粉絲專頁廣推線上防疫教育。

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▲ 藝人唐玲當健康大使，錄播線上防疫教育。

松山社大主任祕書吳炳煌表示，全國社區大學配合政府全面防疫，自5月中旬起陸續停課。

松山社大為充分發揮民間教育力量，同時邀請曾獲全球城市小姐台北市第一名的選美皇李昱欣擔任健康宣傳大使，以及健身有成的藝人唐玲擔任防疫宣傳大使，以活潑生動的線上錄播方式，在松山社大官網及臉書粉絲播放防疫宣傳教育，為全國社區大學立下「停課不停學，學習不停歇」的創舉，不僅推動知識學習，此次更進一步積極配合政府推動了服務學習。

松山社大自即日起，每星期將推出三波左右的防疫宣傳教育，宣傳教育內容將分至別以直播、錄播及圖文等不同方式呈現，内容除於官網和臉書粉專發表外，也同時發表於社群媒體Line，以松山社大成立所屬社團、教師及學員群組，為數將近五千人估計，每次宣傳教育收看人數至少在萬人以上。

兩位擔任宣傳大使的美后李昱欣和唐玲都表示，防疫除了要戴口罩，勤洗手和減少不必要的外出，長時間在 家還可以保持運動，增加免疫力。