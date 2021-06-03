用《鬼滅之刃》詮釋台日關係　日台交協：相信夥伴終能贏來正義

▲日本駐台代表泉裕泰。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者蘇晏男／台北報導

日相菅義偉昨日才在COVAX疫苗高峰視訊會議上證實願提供台灣AZ疫苗，日媒3日就報導，當局確定4日提供約120萬劑AZ疫苗給台灣的政策方針，且據悉出貨日即是拍板當天。有趣的是，日本台灣交流協會以人氣動漫《鬼滅之刃》及童話《桃太郎》的故事，告訴台灣人，「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」；另外，文中還提到，上述兩個故事的男主角恐曾有「乾脆加入鬼聯盟還比較不會這麼累」的念頭，更是耐人尋味。

日本台灣交流協會3日在臉書表示，從桃子誕生的日本第一少年與動物夥伴們擊退惡鬼迎來正義的童話故事《桃太郎》，據說已經流傳好幾百年了；而說到桃太郎，讓人想起前一陣子在台灣爆紅的《鬼滅之刃》也是與惡鬼戰鬥的故事呢，也許《鬼滅之刃》的根源可能是來自於《桃太郎》也不一定。

話鋒一轉，日本台灣交流協會意有所指寫道，桃太郎與《鬼滅之刃》男主角炭治郎在長期跟魔鬼搏鬥的辛苦日子裡，腦海中說不定曾閃過「乾脆加入鬼聯盟還比較不會這麼累！」這樣的念頭。

日本台灣交流協會繼續說，即便如此，桃太郎與炭治郎努力抵抗誘惑，咬緊牙關堅持到底，最後終於和夥伴們迎向了幸福的結局。「現在，日本與台灣都在擊退病毒的戰疫當中過得很辛苦、不安。或許內心動搖了，也是人性吧」。

「但希望大家記得，我們都有共體時艱的夥伴。攜手渡過這波難關後，我們一定能再相會的！」日本台灣交流協會強調，就像《桃太郎》與《鬼滅之刃》的故事核心想告訴我們的－「相信夥伴團結一致，終能贏來正義」。